புதன், 1 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (06:26 IST)

ஜி வி பிரகாஷ் சைந்தவி விவாகரத்து வழக்கு முடிவு…!

ஜி வி பிரகாஷ் சைந்தவி விவாகரத்து வழக்கு முடிவு…!
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராகவும், நடிகராகவும் இருக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் 2013 ஆம் ஆண்டு, தனது பள்ளிகால தோழியும் பாடகியுமான சைந்தவியைக் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்குக் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இப்படி தமிழ் சினிமாவின் நட்சத்திரத் தம்பதிகளாக இருந்த இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷும், பாடகி சைந்தவியும் விவாகரத்து செய்யப்போவதாக அறிவித்தனர்.

இவர்களின் விவாகரத்துக்குக் காரணம் ஜி வி பிரகாஷ் நடிகை திவ்யபாரதியைக் காதலிப்பதுதான் என்றொரு தகவல் இப்போது வரை பரவி வருகின்றது. அதன் உண்மைத்தன்மை இதுவரை யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் விவாகரத்து அறிவித்த பின்னரும் ஜி வி பிரகாஷ் மற்றும் சைந்தவி ஆகிய இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து இசை நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.

ஓராண்டுக்கும் மேல் நடைபெற்று வந்த அவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு நேற்று முடிவுக்கு வந்தது. இருவரும் பரஸ்பரம் பிரிய முடிவெடுத்துள்ளதை நீதிமன்றம் அங்கீகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் குழந்தையை சைந்தவியே வளர்ப்பதில் தனக்கு எந்த ஆட்சேபணையும் இல்லை என்று ஜி வி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதீப் ரங்கநாதனின் லைக்' Vs 'டூட்' இரண்டுமே தீபாவளி ரிலீஸா? விட்டு கொடுக்க மறுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள்..!

பிரதீப் ரங்கநாதனின் லைக்' Vs 'டூட்' இரண்டுமே தீபாவளி ரிலீஸா? விட்டு கொடுக்க மறுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள்..!பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் 'லைக்' படம் தீபாவளிக்கு வராது என்று பேசப்பட்டு வந்த நிலையில், இப்போது அப்படத்தின் ரிலீஸ் தீபாவளிக்கு கன்பார்ம் என்று கூறப்படுகிறது. 'லைக்' படக்குழு அக்டோபர் 6-ம் தேதி சென்சார் செய்ய விண்ணப்பித்துள்ளதாம்.

சூப்பர் சிங்கர் சீனியர் சீசன் 11 பாடகர் சரணுக்கு, இளையராஜா டீசர்டை பரிசளித்த யுவன்சங்கர் ராஜா!!

சூப்பர் சிங்கர் சீனியர் சீசன் 11 பாடகர் சரணுக்கு, இளையராஜா டீசர்டை பரிசளித்த யுவன்சங்கர் ராஜா!!விஜய் டிவியில், மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவைப் பெற்று, கடந்த 10 வருடங்களைக் கடந்து, வெற்றி நடை போட்டு வரும் சூப்பர் சிங்கர் சீனியர் நிகழ்ச்சியின், 11 வது சீசன் வெகு கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது.

மீண்டும் இணையும் சுந்தர் சி - விஷால் கூட்டணி: இசையமைப்பாளர் இந்த பிரபலமா?

மீண்டும் இணையும் சுந்தர் சி - விஷால் கூட்டணி: இசையமைப்பாளர் இந்த பிரபலமா?இயக்குநர் சுந்தர் சியின் அடுத்த படத்தில் விஷால் நடிக்க இருப்பதாகவும், சுந்தர் சி ஒரு பரபரப்பான இயக்குநர் என்பதால், கிடைத்த காலத்தை வீணடிக்காமல் உடனடியாக இந்த பட வேலைகளை தொடங்கிவிட்டார் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பவன் கல்யாண் 'ஓஜி' படத்திலிருந்து சிம்பு பாடிய பாடல்கள் நீக்கமா? காரணம் என்ன?

பவன் கல்யாண் 'ஓஜி' படத்திலிருந்து சிம்பு பாடிய பாடல்கள் நீக்கமா? காரணம் என்ன?சமீபத்தில் தெலுங்கில் வெளியான பவன் கல்யாணின் 'ஓஜி' திரைப்படம், இசைக்காகவும் பின்னணி இசைக்காகவும் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது. இந்த படத்துக்கு தமன் இசையமைத்திருந்தார்.

காஜல் அகர்வாலின் கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… இன்ஸ்டா வைரல்!

காஜல் அகர்வாலின் கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… இன்ஸ்டா வைரல்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான நடிகை காஜல் அகர்வால் முன்னணி நடிகர்கள் பலருடன் சேர்ந்து நடித்துவிட்டார். தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம் போன்ற வேற்று மொழி படங்களிலும் நடித்து தூள் கிளப்பி வருகிறார் காஜல்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com