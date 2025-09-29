திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By
Last Modified: திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (10:04 IST)

வீட்டுப்பாடம் முடிக்காததால் தலைகீழாக கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட 2ஆம் வகுப்பு மாணவன்.. தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்கு..!

வீட்டுப்பாடம் முடிக்காததால் தலைகீழாக கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட 2ஆம் வகுப்பு மாணவன்.. தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்கு..!
ஹரியானா மாநிலம் பானிபட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் நடந்த ஒரு கொடூர சம்பவம் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
வீட்டுப் பாடம் முடிக்காததால், இரண்டாம் வகுப்பு மாணவன் ஒருவன் பள்ளி ஓட்டுநர் அஜய் என்பவரால் தலைகீழாக தொங்கவிடப்பட்டு, கொடூரமாக தாக்கப்பட்டான். இந்த சம்பவம் வீடியோவாக பதிவாகி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி, சிறுவனின் குடும்பத்தினருக்கு தெரியவந்துள்ளது.
 
மாணவனின் தாய், தலைமை ஆசிரியர் ரீனா தான் அஜய்யிடம் குழந்தையை தண்டிக்க சொன்னதாக குற்றம் சாட்டினார். மற்றொரு வீடியோவில், தலைமை ஆசிரியர் ரீனாவே மாணவர்களை அடிப்பது பதிவாகியுள்ளது. கல்வி அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு எதிராக, உடல் ரீதியான தண்டனைகளை தான் வழங்குவதாக தலைமை ஆசிரியர் ஒப்புக்கொண்டார்.
 
சம்பவம் குறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.86,000ஐ நெருங்குவதால் பரபரப்பு..!

தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.86,000ஐ நெருங்குவதால் பரபரப்பு..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 86 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது மக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

ஒரு வாரத்திற்கு பின் மீண்டும் ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

ஒரு வாரத்திற்கு பின் மீண்டும் ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!கடந்த வாரம் அமெரிக்காவின் H1-B விசா கட்டண உயர்வு போன்ற சில காரணங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து சரிந்து வந்தது, இதன் விளைவாக முதலீட்டாளர்கள் பெரும் இழப்புகளை சந்தித்தனர். இந்த சரிவு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

‘தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்!' கரூர் நிகழ்வு குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா ட்வீட்..!

‘தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்!' கரூர் நிகழ்வு குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா ட்வீட்..!‘தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்!' என கரூர் நிகழ்வு குறித்து தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜூனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ட்வீட் செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

விளையாட்டு மைதானத்தில் நடந்த 'ஆபரேஷன் சிந்துர்.. இந்திய அணி வெற்றிக்கு மோடி வாழ்த்து..!

விளையாட்டு மைதானத்தில் நடந்த 'ஆபரேஷன் சிந்துர்.. இந்திய அணி வெற்றிக்கு மோடி வாழ்த்து..!துபாயில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த மகத்தான வெற்றியை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி 'ஆபரேஷன் சிந்துர்' என்று குறிப்பிட்டு, தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

கரூர் துயரம்.. காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்த தகவல்கள் என்னென்ன?

கரூர் துயரம்.. காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்த தகவல்கள் என்னென்ன?கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் பல அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த விபத்து, ஏற்பாட்டாளர்களின் அலட்சியம் மற்றும் மக்களின் பொறுப்பற்ற தன்மை ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்ததால் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com