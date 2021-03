’விக்ரம் 60’ படத்தில் இணைந்த முன்னாள் ’லேடி சூப்பர் ஸ்டார்’

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர் விக்ரம். இவருடன் இணைந்து நடிகை சிம்ரன் நடிக்கவுள்ளார்.



தமிழ் சினிமாவில் 90 களில் முன்னணி நடிகையாக கோலோட்சியர் சிம்ரன். இவர் கமல்,ரஜினி, விஜய் உள்ளிட்ட பலரும் இணைந்து நடித்திருக்கிறார். சமீபத்தில் பேட்ட படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து நடித்தார்.



இந்நிலையில், நடிகை சிம்ரம் அடுத்து விக்ரம் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் மற்றும் அவரது மகன் துருவ் இணைந்து நடிக்கவுள்ள படம் ’விக்ரம் 60’. இப்படத்தில் விக்ரமுடன் இணைந்து சிம்ரன் நடிக்கவுள்ளார்.



ஏற்கனவே விக்ரமுடன் இணைந்து சிம்ரன் துருவ நட்சத்திரம் படத்தில் நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இப்படத்தில் சந்தோஷ் நாராயணம் இசையமைக்கவுள்ளார்.

Yes... It's A Santosh Narayanan Musical!!



Welcome to the Gang @Music_Santhosh



Thanks @anirudhofficial for your understanding & Support ... #Chiyaan60 shoot starts from TODAY...



Need all your Support, Blessings and Love