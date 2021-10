பிரபல தயாரிப்பாளர் மரணம்- ஜூனியர் என்.டி.ஆர், கீர்த்தி சுரேஷ் இரங்கல்

தெலுங்கு பத்திரிக்கையாளராகவும், பட விமர்சகராகவும் இருந்த மகேஷ் கொனேரு தனது கடின உழைப்பால் 118 என்ற படத்தின் மூலம் தயாரிப்பாளராக உயர்ந்தார். பின்னர், பாகுபலி என்ற பிரமாண்ட படத்தின் 2 பாகத்தின் மார்க்கெட்டிங் குழிவின் இணைந்து பணியாற்றினார். தற்போது என்.டி.ஆரின் பி.ஆர். ஓவாக இருந்த மகேஷ் இன்று மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். அவரது மறைவுக்கு ஜூனியர் என்.டி.ஆர். கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Shocked and speechless by this loss. Gone too soon, @SMKoneru sir. My heart goes out to his family and friends.#RIPMaheshKoneru pic.twitter.com/pMSLXiDLWW