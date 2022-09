டுவிட்டரை பார்க்கும் போதெல்லாம்'' சீதாராமம் ''படம் டிரெண்டிங் - பிரபல நடிகை

சீதா ராமம் படத்தின் நடித்த மிருணன் தாகூர் சீதா ராமம் படத்தைப்பற்றித் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.





மலையாள சினிமா சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டியின் மகனும் நடிகருமான துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் சீதா ராமம்.





ஹனு ராகவபுடி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் . துல்கர் சல்மானுடன் இணைந்து மிருனாள் தாகுர் , ராஷ்மிகா மந்தனா உள்பட பலர் நடித்தனர், இப்படத்திற்கு விஷால் சந்திரசேகர் இசையமைத்திருந்தார்.





30 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் இதுவரை 80 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து உள்ளதால் படக்குழு மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.





இப்படத்தின் கதா நாயகி மிருணாள் தாகூர், தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில், ஒவ்வொருமுறை நான் டிவிட்டர் பக்கத்தைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் சீதாராமம் படம் டிரெண்டிங்கில் உள்ளதாக நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டு, இப்படத்தை வெற்றியாக்கிய ரசிகர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து, தன் அன்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.





இந்த நிலையில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற சீதாராமம் திரைப்படம் அமேசான் ஓடிடியில் வரும் 9ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தகக்து.





Every time I open twitter #SitaRamam is trending ! Thank you for all the love