தோனி தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ''எல்.ஜி.எம் ''பட டிரைலர் ரிலீஸ்

முன்னாள் கேப்டன் தோனி தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள எல்.ஜி.எம் பட டிரைலர் ரிலீஸாகியுள்ளது.





இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி. இவர், தோனி எண்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கிய நிலையில், இதில், முதல் படமாக எல்.ஜி.எம் (Lets Get Married) என்ற தமிழ்ப் படத்தை தயாரித்துள்ளார்.





இப்படத்தில் ஹீரோவாக நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண், இவானா, நதியா மற்றும் யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை ரமேஷ் தமிழ்மணி இயக்கியுள்ளார்.





லெட்ஸ் கெட் மேரிட் படத்தின் டிரைய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தோனி, அவரது மனைவி சாக்ஷி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.





இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.



Presenting the trailer of #LGM - a colorful and happy entertainer coming to the big screens this July!



▶️ https://t.co/zsDKP4hUK5 pic.twitter.com/ZrKUKixM8l