கர்ணன் படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து தாறுமாறான அப்டேட் கொடுத்த தனுஷ்!

அதையடுத்து தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் "கர்ணன்" என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். வி கிரியேஷன்ஸ் சார்பாக கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். மலையாள நடிகை ரெஜிஷா விஜயன் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் இப்படத்தில்

யோகி பாபு, மலையாள நடிகர் லால், நடிகை லட்சுமி பிரியா உள்ளிட்டோரும் நடிக்கின்றனர்.

வி.கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜனவரி 5-ம் தேதி தொடங்கியது. திருநெல்வேலி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடத்தி

வந்த நிலையில் சற்றுமுன் நடிகர் தனுஷ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் "இது கர்ணன் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு மேலும் இதுவரை 90 சதவிகித படப்பிடிப்பு முடிந்துவிட்டது என தெரிவித்துள்ளார்.

That’s a wrap for second schedule. 90 percent of the shoot completed. pic.twitter.com/BDIXQVgq8e