''துணிவு'' பட முதல் சிங்கில் ரிலீஸ்

துணிவு படத்தின் முதல் சிங்கில் சில்லா சில்லா என்ற பாடல் ரிலீஸாகி வைரலாகி வருகிறது.



தமிழ் சினிவின் முன்னணி நடிகர் அஜித்குமார். இவர் நடிப்பில் வலிமை படத்திற்கு பின் துணிவு படம் உருவாகி வருகிறது.





இப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கி வருகிறார். இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ள நிலையில் சில்லா சில்லா பாடலை வைசாக் எழுதியுள்ளார், அனிருத் பாடியுள்ளார்.





இப்பாடல் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் எனக் கூறப்பட்டிருந்த நிலையில், சற்று தாமதாக மாலை 6:30க்கு வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.







It took 4088 days since I began my film career to experience this moment in 50th film