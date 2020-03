அஜித் ரசிகர்களை வெறுப்பேற்றிய போனிகபூரின் டுவீட்: பரபரப்பு தகவல்கள்

தல அஜிஒத் நடித்து வரும் ’வலிமை’ படத்தின் அப்டேட் கேட்டு கடந்த சில மாதங்களாக அஜித் ரசிகர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். ஆனால் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் இதனை காதில் வாங்கிக் கொண்டதாகவே தெரியவில்லை இந்த படத்தின் அப்டேட்டுக்களை அவர் கடந்த சில மாதங்களாகவே தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

போனிகபூர்தான் இப்படி என்றால் இயக்குனர் எச்.வினோத் அதைவிட சுத்தம். வலிமை படம் குறித்து அவர் வாயையே திறக்கவில்லை என்று அஜித் ரசிகர்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் போனிகபூர் தயாரித்து வரும் படங்களில் ஒன்றான ’வாகீல் சாப்’ என்ற தெலுங்கு படத்தின் அப்டேட்டை சற்றுமுன்னர் தனது டுவிட்டரில் பதிவு செய்திருந்தார். இந்தப் படத்தின் சிங்கிள் பாடல் வரும் எட்டாம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். பவர்ஸ்டார் பவன் கல்யாண் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

பல மாதங்களாக அப்டேட் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் தங்களுக்கு அப்டேட்களை தறாமல், அப்டேட்டே கேட்காதவர்களுக்கு போனிகபூர் அப்டேட்களை தந்து கொண்டிருப்பதால் அஜித் ரசிகர்கள் வெறுப்படைந்து உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

