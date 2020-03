கவின் ஜோடியாகும் பிகில் நடிகை: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் முதல்முதலாக கவின் ஒரு திரைப்படத்தில் நாயகனாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் நாளை மாலை வெளியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் இந்த படத்தில் பிகில் திரைப்படத்தில் நடித்த அம்ரிதா ஐயர், கவின் ஜோடியாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். அம்ரிதா ஐயர், ‘பிகில்’ திரைப்படத்தின் கால்பந்து அணியின் கேப்டனாக நடித்து இருந்தார் என்பதும் இவரது நடிப்பை விஜய்யே நேரடியாக பாராட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

கவின், அம்ரிதா ஐயர் இணைந்து நடிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் தொடங்க இருப்பதாகவும் இந்த படத்தில் நடிக்கும் மற்ற நட்சத்திரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் தேர்வு முடிந்து விட்டதாகவும், இதுகுறித்த தகவல்கள் நாளை வெளியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரில் வெளிவரும் என்றும் படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்

Had been waiting to share this happy news with you all..