என்னங்கடா, இதை கூட காப்பி அடிக்கிறீங்க: பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் புலம்பல்!

இந்த டாஸ்க்கில் சுரேஷ், அனிதா, வேல்முருகன், ஆஜித், கேப்ரில்லா, ஆரி, உள்ளிட்டோர் அரக்கர்களாகவும், ரம்யா, சனம்ஷெட்டி, சோமசேகர், பாலாஜி, உள்ளிட்டோர் ராஜ வம்சத்தினர்களாகவும் உள்ளனர். இந்த டாஸ்க்கில் பாலாஜி மற்றும் சுரேஷ் இடையே பிரச்சினை வந்தது என்பதையும் பார்த்தோம்



இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் தெலுங்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் புரரோமோ வீடியோ வெளிவந்துள்ளது. அதில் அப்படியே அச்சு அசலாக அதிலும் அரக்கர்கள் மற்றும் ராஜ வம்சத்தினர் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் தமிழில் இருக்கும் காட்சிகள் போன்றே அதிலும் உள்ளது என்பதும் தெரியவந்துள்ளது

இதனை அடுத்து பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் ’என்னங்கடா இதைக்கூட காப்பி அடிக்கிறீங்க’ என்று புலம்பி வருகின்றனர். பிக்பாஸ் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரண்டுக்கும் ஒரே இயக்குனர்களா? அல்லது ஒரே ஸ்க்ரிப்ட் ரைட்டர்களா? என்றும் நெட்டிசன்கள் கேள்வி கேட்டு வருவதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

Good Humans vs Bad Evil..Evarini evaru irritate chestaru?#BiggBossTelugu4 today at 9:30 PM on @StarMaa pic.twitter.com/pLHYOgx1ye