பிக்பாஸ் சுஜா வருணிக்கு குழந்தை பிறந்தது - கணவர் வெளியிட்ட அழகிய புகைப்படம் இதோ!

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் சுஜா வருணி. பல விளம்பர படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பிக் பாஸில் பங்குபெற்ற பிறகுதான் தன்னை யார் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொண்டார்.

பின்னர் பிக்பாஸில் இருந்து வெளியேறியதும் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் பேரனும், ராம் குமாரின் மகனுமான சிவகுமாரை பல ஆண்டுகளாக காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார்.

திருமணம் முடிந்து சில மாதங்களில் கர்ப்பமான சுஜா வருணிக்கு நேற்று ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சியான விஷயத்தை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ள அவரது கணவர் "என்னுடைய சிம்ஹா பிறந்துவிட்டான். இந்த நாளை என்னால் மறக்கவே முடியாது. இதே நாளில் தான் நான் நடித்துள்ள fingertip என்ற வெப் தொடரும் ஆரம்பமாக இருக்கிறது." என்று மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார். இதனை கண்ட ரசிகர்கள் அந்த தம்பதிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Finally!It's a BOY , My SIMBA has finally arrived & will be seeing you all soon