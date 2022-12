ஆர்யாவின் அடுத்த படத்தின் டைட்டில்-பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்!

ஆர்யா நடிப்பில் முத்தையா இயக்கத்தில் ஜீவி பிரகாஷ் இசையில் உருவாகி வரும் படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் சற்று முன் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த படத்திற்கு ’காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம்’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர். மேலும் அட்டகாசமான போஸ்கள் ஆர்யா உட்கார்ந்திருக்கும் இந்த போஸ்டர் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

டிரம்ஸ்டிக் புரடொக்சன்ஸ் மற்றும் ஜீ ஸ்டுடியோ நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்து வரும் இந்த படத்திற்கு ஜீவி பிரகாஷ் இசை அமைத்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து விடும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன

Edited by Mahendran

Here's the Title and First Look of my next. Hope u all like it