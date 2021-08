சாலை வசதிகள் கூட இல்லாத... ரவிக்குமாரை வாழ்த்திய கமலஹாசன்!

இதன் மூலம் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். ஆனால் தங்கம் வெல்வதே லட்சியம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு இந்திய மக்கள் அனைவரும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வரும் நிலையில் நடிகர் கமலஹாசன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், " சாலை வசதிகள் கூட இல்லாத கிராமத்தில் ஏழை விவசாயியின் மகனாகப் பிறந்து,சோதனைகள் பல கடந்து டோக்கியோ ஒலிம்பிக் மல்யுத்த போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்திருக்கும் ரவிக்குமார் தஹியாவிற்கு என் மனம் கனிந்த பாராட்டுக்கள். உங்களால் தேசம் பெருமிதம் கொள்கிறது என வாழ்த்தியுள்ளார்.

Congratulations to Wrestler Ravikumar Dahia for his Silver medal win at the #Tokyo2020 . He has uplifted not just his village, but the entire nation. pic.twitter.com/w4eIFkST61