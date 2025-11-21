வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு ஆவணங்கள் தேவையா? தலைமை தேர்தல் அதிகாரி விளக்கம்..!
தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் 4 முதல் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் வீடு வீடாக சென்று படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வருகின்றனர்.
இந்த பணியின்போது, இரண்டு முக்கியக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன: 1. அலுவலர்கள் படிவங்களை தவறுதலாக ஒயிட்னர் பயன்படுத்தித் திருத்தி எழுதுவது, 2. ஆவணங்கள் தேவையில்லை என்று ஆணையம் கூறியிருந்தும், பல இடங்களில் வாக்காளர்கள் ஆவணங்களை கொண்டு வர கோரி திருப்பி அனுப்பப்படுவது.
இந்த சர்ச்சைகளுக்குத் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தனது 'X' சமூக ஊடகப் பக்கம் மூலம் விளக்கம் அளித்தார்.
அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தியதாவது: "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த படிவத்துடன் எவ்விதமான துணை ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை."
மேலும், படிவங்களை பூர்த்தி செய்வதில் சிக்கல் இருந்தால், வாக்காளர்கள் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் உதவியுடன் சரியான விவரங்களை நிரப்பலாம் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதன் மூலம், ஆவணங்கள் கட்டாயமில்லை என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளை அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
