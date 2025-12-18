வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (10:48 IST)

கோவை வந்தார் தவெக தலைவர் விஜய்.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் மாநாடு..!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் கூட்ட நெரிசல் விபத்துக்கு பிறகு முதல்முறையாக ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்று வரும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார். கரூரில் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜய் பங்கேற்கும் முதல் அரசியல் மேடை இது என்பதால், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பார்வையும் இந்த நிகழ்வின் மீது திரும்பியுள்ளது.
 
இந்த நிகழ்விற்காக செய்யப்பட்டுள்ள களப்பணி ஏற்பாடுகள், மிக பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் விஜய்யை காண்பதற்காக திரண்டுள்ள கட்டுக்கடங்காத மக்கள் கூட்டம் ஆகியவை தவெக-வின் அரசியல் பலத்தை உணர்த்துகின்றன. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், தொண்டர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் நேரடியாக களத்தில் இறங்கி ஏற்பாடுகளை மேற்பார்வையிட்டு வருகிறார்.
 
இந்த நிலையில் தகுந்த பாதுகாப்புடன் விஜய் கோவை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அவரை பார்ப்பதற்காக ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் திரண்டு இருந்தனர். இதன்பின் அவர் கோவை விமான நிலையத்தில் இருந்து மாநாடு நடக்கும் இடத்திற்கு காரில் புறப்பட்டார்.
 
விஜய்யின் வருகைக்காக காத்திருக்கும் தொண்டர்களின் உற்சாகம் மற்றும் மைதானத்தின் பிரம்மாண்டத்தை விளக்கும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
 
 
காந்தியாரின் பெயரை காக்கவோ, மீட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை: கமல்ஹாசன்

காந்தியாரின் பெயரை காக்கவோ, மீட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை: கமல்ஹாசன்மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை "வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம்" என மாற்ற மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள மசோதா குறித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!

கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க வரும் தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு, கோவை விமான நிலையத்தில் காவல்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.

ஈரோட்டுக்கு வருபவர் பக்கத்தில் இருக்கும் கரூருக்கு வராதது ஏன்? விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போஸ்டர்கள்..!

ஈரோட்டுக்கு வருபவர் பக்கத்தில் இருக்கும் கரூருக்கு வராதது ஏன்? விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போஸ்டர்கள்..!ஈரோடு மாவட்டத்தில் இன்று பிரசாரத்தை தொடங்கும் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

சர்க்கரை நோயின் மாத்திரைகள் தரம் குறைந்தவைகளா? திரும்ப பெற உத்தரவு..!

சர்க்கரை நோயின் மாத்திரைகள் தரம் குறைந்தவைகளா? திரும்ப பெற உத்தரவு..!ராஜஸ்தான் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை நடத்திய ஆய்வில், சர்க்கரை நோய், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் ஒவ்வாமை உள்ளிட்ட நோய்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து முக்கிய மருந்துகள் தரம் குறைந்தவை என கண்டறியப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் அவற்றிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவை தேர்தல் அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த 6 எம்பிக்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால், புதிய தேர்வுகளில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகள் தீவிரமாக உள்ளன.

