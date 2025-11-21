வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (10:49 IST)

அட இதுக்கே நாக்கு தள்ளுதப்பா? திரையுலகிலும் தேர்தலை சந்திக்கும் விஜய்..

அட இதுக்கே நாக்கு தள்ளுதப்பா? திரையுலகிலும் தேர்தலை சந்திக்கும் விஜய்..
சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறி இருக்கிறார் விஜய். வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்நோக்கி காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் இரண்டே கட்சிகளுக்கு மட்டும் தான் போட்டி. ஒன்று திமுக இன்னொன்று தவெக என அவர் போகும் அனைத்து மேடைகளிலும் இதைத்தான் பேசி வருகிறார். இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே தான் போட்டியே இருக்கிறது என்று அடிக்கடி கூறி வருகிறார் விஜய்.

அதற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் திமுகவை சாடி ஏராளமான கருத்துக்களையும் முன்வைத்து வருகிறார். தைரியமாக ஸ்டாலினை எதிர்த்தும் ஆவேசமாக பேசி வருகிறார் விஜய். கண்டிப்பாக அடுத்த வருடம் ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று முழுமூச்சாக செயல்பட்டு வருகிறார் விஜய். கரூர் கோர சம்பவம் அனைத்து தரப்பினரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.
 
அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு எந்த ஒரு பிரச்சாரத்திற்கும் செல்லாத விஜய் இப்போதுதான் அடுத்த பிரச்சாரத்திற்கு தயாராகி வருகிறார். இந்த நிலையில் திரையுலகிலும் இரு கட்சிகளுக்கு இடையே போட்டி உருவாக இருக்கின்றது. அதாவது தயாரிப்பு சங்க கவுன்சில் தேர்தலும் வர இருக்கின்றதாம். அதில் ரெட் ஜெயண்ட் சார்பாக தமிழ்குமரன் ஒரு அணியில் தலைவராக நிற்கிறாராம்.
 
இன்னொரு அணியில் லிங்குசாமியின் தம்பி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நிற்கிறாராம். இப்போது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைவராக நிற்கப் போகும் அணியில் விஜயின் தாய் மாமா சேவியர் பிரிட்டோ துணைத்தலைவராக போட்டியில் நிற்கப் போகிறாராம். இதிலிருந்து திரையுலகிலும் தவெக திமுக என்ற வகையில் போட்டி வந்து விட்டதாக சொல்கிறார்கள். விஜயை வைத்து மாஸ்டர் படத்தை எடுத்தவர்தான் சேவியர் பிரிட்டோ.
 
செயலாளராக சௌந்தர் நிற்கிறாராம். விஜய்யையும் அஜித்தையும் வைத்து ராஜாவின் பார்வையிலே படத்தை எடுத்தவர் தான் சௌந்தர். போற போக்கை பார்த்தால் விஜயையே பிரச்சாரத்திற்கு அழைத்து விடுவார்கள் போல என்று கூறி வருகிறார்கள்.

சென்னையில் நடந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை.. கைப்பற்றப்பட்ட பணம், நகை எவ்வளவு?

சென்னையில் நடந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை.. கைப்பற்றப்பட்ட பணம், நகை எவ்வளவு?தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் தொழில் மேம்பாட்டு கழகத் திட்டங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டதில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட 15க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கடந்த 2 நாட்களாக சோதனை நடத்தினர்.

2 நாட்கள் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

2 நாட்கள் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக உயர்ந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில், இன்று திடீரென பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 300 ரூபாய்க்கும் மேல் குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்னும் குறையுமா?

இன்று ஒரே நாளில் 300 ரூபாய்க்கும் மேல் குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்னும் குறையுமா?தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ஒரு சவரனுக்கு 1000 ரூபாய்க்கு மேல் குறைந்துள்ளது பொது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பெங்களூரு டிராபிக்கில் பயணம் செய்வதை விட விண்வெளியில் பயணம் செய்வது எளிது: விண்வெளி வீரர் கிண்டல்

பெங்களூரு டிராபிக்கில் பயணம் செய்வதை விட விண்வெளியில் பயணம் செய்வது எளிது: விண்வெளி வீரர் கிண்டல்பெங்களூரு டெக் மாநாட்டில் உரையாற்றிய சுபான்ஷு சுக்லா, "விண்வெளியில் பயணம் செய்வது, பெங்களூருவின் மோசமான போக்குவரத்து நெரிசலை கடப்பதை விட மிக எளிது" என்று நகைச்சுவையாக கூறினார்.

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் போதை மாத்திரை விற்பனை: சென்னையில் 6 பேர் இளைஞர்கள் கைது..!

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் போதை மாத்திரை விற்பனை: சென்னையில் 6 பேர் இளைஞர்கள் கைது..!சென்னை கொடுங்கையூர் பகுதியில் இளைஞர்களை இலக்காக வைத்து போதை மாத்திரைகள் விற்கப்படுவதாக ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து, கொடுங்கையூர் போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com