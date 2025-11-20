வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (15:48 IST)

விஜய் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு: சேலத்தில் டிச. 4ல் நடக்கவிருந்த தவெக கூட்டம் ரத்து!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய், டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி சேலத்தில் நடத்த திட்டமிட்டிருந்த பிரசார பொதுக்கூட்டத்திற்குச் சேலம் காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது.
 
டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபம் பண்டிகை வருவதால், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சேலம் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
 
மேலும் டிசம்பர் 6-ஆம் தேதி பாபர் மசூதி இடிப்பு தினத்திற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளிலும் காவல்துறையினர் ஈடுபட வேண்டும்.
 
இந்த காரணங்களால் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி பிரசார கூட்டத்திற்குப் போதுமான பாதுகாப்பு வழங்க இயலாது என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி கரூரில் நடந்த விஜய்யின் பிரசாரத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியானதை தொடர்ந்து, பிரசாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தவெக தற்போது மற்றொரு மாற்று தேதியை கோரி மனு அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 6 நாட்களுக்குத் தொடர் கனமழை! வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 6 நாட்களுக்குத் தொடர் கனமழை! வானிலை எச்சரிக்கை..!இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தில் நாளை முதல் அடுத்த ஆறு நாட்களுக்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

350% வரி விதிப்பேன் என மிரட்டினேன்.. உடனே மோடி போரை நிறுத்திவிட்டார்: டிரம்ப்

350% வரி விதிப்பேன் என மிரட்டினேன்.. உடனே மோடி போரை நிறுத்திவிட்டார்: டிரம்ப்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மே மாதம் ஏற்பட்ட பதற்றத்தை, தான் தலையிட்டு தீர்த்து வைத்ததாக மீண்டும் ஒருமுறை உரிமை கோரியுள்ளார்.

வேண்டுமென்றே குறைபாடுகளுடன் அறிக்கை சமர்ப்பித்தது தமிழக அரசு.. கோவை, மதுரை மெட்ரோ குறித்து அண்ணாமலை..!

வேண்டுமென்றே குறைபாடுகளுடன் அறிக்கை சமர்ப்பித்தது தமிழக அரசு.. கோவை, மதுரை மெட்ரோ குறித்து அண்ணாமலை..!கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தமிழக அரசு வேண்டுமென்றே குறைபாடுகளுடன் சமர்ப்பித்ததால்தான் மத்திய அரசு நிராகரித்தது என்று பா.ஜ.க.வின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தையல் போடுவற்கு பதில் 5 ரூபாய் பெவிக்யிக்கை ஒட்டிய டாக்டர்.. சிறுவனின் உயிரில் விளையாடுவதா?

தையல் போடுவற்கு பதில் 5 ரூபாய் பெவிக்யிக்கை ஒட்டிய டாக்டர்.. சிறுவனின் உயிரில் விளையாடுவதா?உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் உள்ள பாக்யஸ்ரீ மருத்துவமனையில், ஒரு மருத்துவர் குழந்தையின் தலையில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு தையல் போடுவதற்கு பதிலாக, வெறும் 5 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃபெவிக்யிக்கை ஒட்டியதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.

ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவனத்தின் வாகனம் கொள்ளை.. ரூ.7 கோடி பணம் என்ன ஆச்சு?

ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவனத்தின் வாகனம் கொள்ளை.. ரூ.7 கோடி பணம் என்ன ஆச்சு?பெங்களூருவில் பட்டப்பகலில், மத்திய அரசு வரித்துறை அதிகாரிகள் போல வேடமிட்டு, ரூ. 7 கோடி பணத்துடன் சென்ற ஏடிஎம்-இல் பணம் நிரப்பும் நிறுவன வாகனத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில், காவல்துறைக்கு முக்கியமான துப்புகள் கிடைத்துள்ளன.

