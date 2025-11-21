வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (08:24 IST)

வெள்ளிக் கிழமை காலேஜ் போங்க… லீவ் நாள்ல வந்து படம் பாருங்க- நடிகர் கவின் பேச்சு!

வெள்ளிக் கிழமை காலேஜ் போங்க… லீவ் நாள்ல வந்து படம் பாருங்க- நடிகர் கவின் பேச்சு!
கவின் மற்றும் ஆண்ட்ரியா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள ‘மாஸ்க்’ படத்தை விகர்ணன் அசோக் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார். ஆண்ட்ரியாவும் அவரின் மேலாளர் எஸ் பி சொக்கலிங்கமும் இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள். வெற்றிமாறன் இந்த படத்தின் படைப்பு ஆலோசகராகவும் வழங்குபவராகவும் செயல்படுகிறார். ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

இந்த படத்துக்காக நடிகர் கவின் தமிழ்நாடு முழுக்க சென்று ப்ரமோஷன் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அப்படி ஒரு கல்லூரியில் நடந்த விளம்பர நிகழ்ச்சியில் கவின் பேசியது கவனம் ஈர்த்துள்ளது. அதில் “என் படம் வெள்ளிக் கிழமை ரிலீஸாகிறது. அன்னைக்கு எல்லாரும் பொறுப்பா காலேஜ் வந்துடணும். விடுமுறை நாள்ல போய் படம் பாருங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல.

சினிமா ஒரு எண்டர்டெயின்மெண்ட்தான். அதுல எப்ப enter ஆகணும் எப்ப exit ஆகணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். எண்டர்டெயின்மெண்ட் எண்டர்டெயின்மெண்ட்டா இருக்குற வர பிரச்சனை இல்ல” எனக் கூறியுள்ளார்.

எல்லை மீறிய ‘கோட்’ பட இயக்குனர்.. திவ்யபாரதி பகீர் குற்றச்சாட்டு..

எல்லை மீறிய ‘கோட்’ பட இயக்குனர்.. திவ்யபாரதி பகீர் குற்றச்சாட்டு..தமிழில் பேச்சுலர் திரைப்படத்தின் மூலம் ஹீரோயின் ஆக அறிமுகமானவர் திவ்ய பாரதி.

லெஜெண்ட் சரவணாவை இயக்கும் ரத்னகுமார்! வைரலாகும் புகைப்படம்

லெஜெண்ட் சரவணாவை இயக்கும் ரத்னகுமார்! வைரலாகும் புகைப்படம்லோகேஷின் உதவியாளர் ரத்னகுமார். தற்போது லெஜெண்ட் சரவணாவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

பீகார் தேர்தல் தோல்விக்கு பிராயசித்தம்: மெளன விரதம் இருக்கும் பிரசாந்த் கிஷோர்!

பீகார் தேர்தல் தோல்விக்கு பிராயசித்தம்: மெளன விரதம் இருக்கும் பிரசாந்த் கிஷோர்!பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிதீஷ் குமாரின் என்.டி.ஏ. கூட்டணி 202 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி அபார வெற்றி பெற்றது. நிதீஷ் குமார் 10வது முறையாக முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

அழகுப் பதுமை சம்யுக்தாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!

அழகுப் பதுமை சம்யுக்தாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!மலையாள சினிமா உலகில் இருந்துதான் இப்போது தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு ஹீரோயின்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி வாத்தி படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்தான் சம்யுக்தா.தன் பெயருக்குப் பின்னால் மேனன் என்ற சாதி பெயரை நீக்கியதாக அவர் கூறியது பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

அழகே அழகே… வாணி போஜனின் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!

அழகே அழகே… வாணி போஜனின் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று சீரியல் ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு பெரும் பிரபலமடைந்தவர் நடிகை வாணி போஜன். ஆரம்பத்தில் விமான பணிப் பெண்ணாக இருந்து பின்னர் மாடலிங் திரையில் நுழைந்தார். அதன் மூலம் கிடைத்த வாய்ப்பில் தான் சீரியல் நடிகையானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com