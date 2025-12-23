செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (14:10 IST)

கூட்டணி நீடிக்குமா?!.. திமுகவில் நடப்பது என்ன?.. விஜய் போடும் கால்குலேஷன்!..

vijay
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் யாருடன் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்கிற பேச்சுவார்த்தையை துவங்கியிருக்கின்றன. இப்போதுவரை அதிமுக - பாஜக கூட்டணி மட்டுமே உறுதியாகியிருக்கிறது. திமுகவை பொறுத்தவரை எப்போதும் போல் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கும். 
 
ஆனால் காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து இருந்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விஜயை சந்தித்து பேசியிருப்பதுதான் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
குறிப்பாக கட்சி தலைமை சொல்லி அவர் சந்திக்கவில்லை என்றால் அவர் மீது கட்சி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது வரை அப்படி எந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இது ஸ்டாலினுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
 
மேலும், சிபிஎம் வெங்கடேசன் விஜயை சந்தித்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. எனவே திமுகவின் கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் என்ன யோசிக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை. ஒருவேளை நாம் கேட்கின்ற தொகுதிகளை திமுக கொடுக்கவில்லை என்றால் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைப்போம் என அவர்கள் நினைப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஒருபக்கம் உளவுத்துறை கொடுத்த ரிப்போர்ட் மற்றும் தனியார் ஏஜென்சி மூலம் எடுத்த சர்வே ஆகியவற்றை அடிப்படையாக வைத்து 2026 தேர்தலை சந்திக்க தொடங்கிவிட்டார் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின். இன்னும் சொல்லப்போனால் 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர் யார் என அவர் முடிவு செய்துவிட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
 
மேலும் கூட்டணியில் என்ன குழப்பம் இருந்தாலும் அதைப்பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்.. யார் வந்தாலும், வரவில்லை என்றாலும் 234 தொகுதிகளிலும் நாமே வெற்றி என்கிற நம்பிக்கையில் தேர்தல் வேலைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் என முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் சொல்லி இருக்கிறாராம் மு.க.ஸ்டாலின். ஒருபக்கம் திமுக கூட்டணியில் பிளவு ஏற்படும்.. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் தவெக பக்கம் வரும் என நம்பி காத்திருக்கிறாராம் விஜய்.

முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த ப. சிதம்பரம்.. என்ன காரணம்?

முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த ப. சிதம்பரம்.. என்ன காரணம்?தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை, மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் இன்று சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். சுமார் 10 நிமிடங்கள் வரை நீடித்த இந்த சந்திப்பு, தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

எங்களுக்கெல்லாம் பதவி இல்லையா?!.. படையெடுக்கும் தவெக நிர்வாகிகள்!. பனையூரில் பரபரப்பு!...

எங்களுக்கெல்லாம் பதவி இல்லையா?!.. படையெடுக்கும் தவெக நிர்வாகிகள்!. பனையூரில் பரபரப்பு!...நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் தலைவராக மாறினார்.

நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்

நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஜெர்மனியில் ஆற்றிய உரைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. பெர்லினில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி, இந்தியாவில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை போன்ற தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜக அரசு தனது அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டினார்.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளது: மம்தா பானர்ஜி

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளது: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதாக மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?

வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை பாஜக அரசு அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். பெர்லினில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர், அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ ஆகிய அமைப்புகள் தன்னாட்சி அதிகாரத்தை இழந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com