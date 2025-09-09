செவ்வாய், 9 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 9 செப்டம்பர் 2025 (18:04 IST)

விஜயகாந்த் சகோதரி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.. தேமுதிக இரங்கல்..!

தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் தலைவர் புரட்சிக் கலைஞர் விஜயகாந்தின் மூத்த சகோதரி விஜயலட்சுமி துரைராஜ் இன்று உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். இந்த துயர செய்தி தேமுதிகவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இது குறித்து தேமுதிக சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் 'புரட்சி கலைஞர் பத்மபூஷன் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் மூத்த சகோதரி டாக்டர் திருமதி விஜயலட்சுமி துரைராஜ் அவர்கள் உடல் நல குறைவால் இயற்கை எய்தினார். அவருடைய இறுதி சடங்கு மதுரை அண்ணா நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நாளை நடைபெற உள்ளது. அவரின் இழப்பு கேப்டன் குடும்பத்திற்கு பெரும் இழப்பாகும்’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
 
விஜயகாந்தின் சகோதரி மறைவுக்கு தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

