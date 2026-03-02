திங்கள், 2 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 2 மார்ச் 2026 (14:13 IST)

இந்த பக்கம் ஏன் வறீங்க?. நீங்க என்ன விஐபி-யா?!.. அசிங்கப்பட்ட வானதி சீனிவாசன் (வீடியோ)..

vanathi
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நேற்று மதுரையில் நடந்தது.. அந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உட்பட அனைத்து கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர்..

இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக பிரதமர் மோடி நேற்று விமானம் மூலம் தமிழகம் வந்தார். திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் வழிபாடு செய்தவர் அதன்பின் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார்.. அப்போது திமுகவுக்கு எதிராக அவர் பல கருத்துகளையும் முன்வைத்தார்..

இந்நிலையில், ஒரு வீடியோ தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.. மாநாடு துவங்குவதற்கு முன் ஒரு இடத்தில் மத்திய அமைச்சர்  பியூஸ் கோயல் நின்று கொண்டிருக்க எதிரே வரும் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட சிலரை ‘இந்த பக்கம் நீங்கள் வரக்கூடாது.. ‘நீங்கள் என்ன விஐபியா?’ என்று அவர்களைப் பார்த்து கேள்வி கேட்கும் காட்சிகள் அந்த வீடியோவில் இடம் பெற்றிருக்கிறது. அதன்பின் பியூஸ் கோயலிடம் வானதி ஏதோ சொல்கிறார்.

இந்த வீடியோவை திமுகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ‘பாஜக தலைமை எப்போதும் இப்படித்தான்.. தமிழகத்தின் பாஜக தலைவர்கள் யாரையுமே அவர்கள் மதிக்க மாட்டார்கள்.. வேல்முருகன், தமிழிசை, அண்ணாமலை, நயினார் நாகேந்திரன் என பலரிடமும் இப்படித்தான் நடந்து கொண்டார்கள்.. வானதி சீனிவாசனுக்கு இது அசிங்கம்’ என சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..


சந்திரபாபு நாயுடு பண்ணாததை ஸ்டாலின் செய்கிறார்!.. பாராட்டி ட்ரோலில் சிக்கிய ரோஜா...

சந்திரபாபு நாயுடு பண்ணாததை ஸ்டாலின் செய்கிறார்!.. பாராட்டி ட்ரோலில் சிக்கிய ரோஜா...2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் மகளிர்க்கு ஒவ்வொரு மாதமும் உரிமை தொகையாக ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என சொன்னார்கள்.

முதலுக்கே மோசம்!.. அதிக தொகுதிகளை கேட்கும் கூட்டணி கட்சிகள்!.. அப்செட்டில் பழனிச்சாமி!...

முதலுக்கே மோசம்!.. அதிக தொகுதிகளை கேட்கும் கூட்டணி கட்சிகள்!.. அப்செட்டில் பழனிச்சாமி!...அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக, பாமக, தமிழக மாநில காங்கிரஸ், அமமுக, இந்திய ஜனநாயக கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், புதிய நீதிக் கட்சி, புரட்சி பாதம் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

தவெக.. திமுக.. கூட்டணியில் இரண்டு குரல்கள்!. தமிழக காங்கிரஸில் பிளவு ஏற்படுமா?...

தவெக.. திமுக.. கூட்டணியில் இரண்டு குரல்கள்!. தமிழக காங்கிரஸில் பிளவு ஏற்படுமா?...தமிழக அரசியலை பொறுத்தவரை கடந்த பல தேர்தல்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடித்து வருகிறது.

தவெகவுக்கு ஆதரவு இருக்கு!. திமுக கூட்டணில் குண்டு போடும் கிரிஷ் சோடங்கர்

தவெகவுக்கு ஆதரவு இருக்கு!. திமுக கூட்டணில் குண்டு போடும் கிரிஷ் சோடங்கர்தவெகவை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் பெருமையாக பேசி வருவது திமுக வட்டாரத்தில் கோபத்தையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

திமுகவுடன் பேசியிருக்கிறோம்!.. பேரம் பேசவில்லை!.. திருமாவளவன் பேட்டி..

திமுகவுடன் பேசியிருக்கிறோம்!.. பேரம் பேசவில்லை!.. திருமாவளவன் பேட்டி..தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறும் எனத்தெரிகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com