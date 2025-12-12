வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (12:33 IST)

முஸ்லிம் அல்லாதோருக்கு மது விற்பனை செய்யலாம்! சவுதி அரேபியாவில் முதல் முறையாக அனுமதி..!
சவுதி அரேபியா தனது கடுமையான மதுபான விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க தளர்வை அறிவித்துள்ளது. முதன்முறையாக, சவுதி அரேபியாவில் வசிக்கும் முஸ்லிம் அல்லாத வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு மதுபானம் விற்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்த அனுமதிக்கு ஒரு முக்கிய நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது: மதுபானம் வாங்க விரும்புவோர் மாதம் ரூ.12 லட்சத்துக்கு மேல் வருமானம் ஈட்டுபவராகவும், ப்ரீமியம் குடியுரிமை பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். தற்போது ரியாத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு மதுபான கடையில் மட்டுமே இந்த விற்பனை நடைபெறும்.
 
சவுதியின் 'விஷன் 2030' வளர்ச்சி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, திறமையான சர்வதேச நிபுணர்களை நாட்டிற்கு ஈர்க்கும் நோக்குடன் இந்ப் புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இந்த தளர்வு, நாட்டின் மீதான உலக பார்வையை மாற்றுவதற்கான ஒரு படியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
கள்ள ஓட்டினால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் தான் SIRஐ எதிர்க்கின்றன: வானதி சீனிவாசன்

கள்ள ஓட்டினால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் தான் SIRஐ எதிர்க்கின்றன: வானதி சீனிவாசன்கோவை தொகுதி பா.ஜ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், தி.மு.க. ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், "திராவிட மாடல் அரசு பெண்களுக்கு துரோகம் செய்யும் அரசாக உள்ளது" என்றும், இதை வீடு வீடாக எடுத்து செல்லும் பணியை மகளிர் அணி மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்தார்.

ரூ.1800 கோடி அரசு நிலத்தை ரூ.300 கோடிக்கு வாங்கிய அஜித் பவார் மகன் விவகாரம்.. அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!

ரூ.1800 கோடி அரசு நிலத்தை ரூ.300 கோடிக்கு வாங்கிய அஜித் பவார் மகன் விவகாரம்.. அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவாரின் மகன் பார்த் பவார் பங்குதாரராக உள்ள ஒரு நிறுவனம், புனேவில் ரூ.1,800 கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலத்தை வெறும் ரூ.300 கோடிக்கு சட்டவிரோதமாக வாங்கிய சம்பவம் சர்ச்சையில் சிக்கியது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அழுத்தத்தால், மாநில அரசு இந்த நில ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததுடன், விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டது.

தமிழகம் வருகிறார் அமித்ஷா.. சுறுசுறுப்பாகும் தேர்தல் களம்..!

தமிழகம் வருகிறார் அமித்ஷா.. சுறுசுறுப்பாகும் தேர்தல் களம்..!மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வருகிற டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஜனவரி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க!.. தவெக இனிமே வேறலெவல்!.. செங்கோட்டையன் மாஸ்!...

ஜனவரி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க!.. தவெக இனிமே வேறலெவல்!.. செங்கோட்டையன் மாஸ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது அவர் மீதும், அந்த கட்சியின் மீதும் பல விமர்சனங்கள் வந்தது. குறிப்பாக விஜய்க்கு அரசியலில் அனுபவம் இல்லை.

காங்கிரஸ் எம்பிக்களுடன் ராகுல் காந்தி திடீர் ஆலோசனை.. என்ன காரணம்?

காங்கிரஸ் எம்பிக்களுடன் ராகுல் காந்தி திடீர் ஆலோசனை.. என்ன காரணம்?எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர்களான காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் இன்று ஒரு முக்கிய ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார்.

