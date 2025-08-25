பிரத்தியேக செயலியுடன் போலீசாருக்கு செல்போன்கள்: கோவை மாநகரக் காவல் துறை!
மக்களுக்கு சிறந்த சேவை வழங்கும் நோக்கில், கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல் துறை, ரோந்து பணியில் உள்ள அனைத்து காவலர்களுக்கும் பிரத்தியேக செயலியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்ஃபோன்களை வழங்கியுள்ளது. இது, காவல் துறையின் செயல்பாடுகளை டிஜிட்டல்மயமாக்குவதிலும், புகார்களுக்கு உடனடியாக பதிலளிப்பதிலும் ஒரு முக்கியப் படியாகும்.
காவல் துறை உயரதிகாரிகள் அளித்த தகவலின்படி, மக்களிடமிருந்து வரும் புகார்களை உடனடியாப் பெறும் வகையில் இந்த செல்போன்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வரும் புகார்கள் உடனடியாக செயலி மூலம் ரோந்து பணியில் உள்ள காவலர்களுக்கு அனுப்பப்படும். இதன் விளைவாக, காவலர்கள் விரைந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
தற்போது, முதற்கட்டமாக 58 ரோந்து பணியில் உள்ள காவலர்களுக்கு இந்த செல்போன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முயற்சி, சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதில் கூடுதல் செயல்திறனை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கோயம்புத்தூர் மாநகரக் காவல் துறையின் இந்த நடவடிக்கை, தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சமூகத்தின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைகிறது. இது, எதிர்காலத்தில் மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Mahendran