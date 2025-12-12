காருக்குள் திருமணமான தம்பதிகள் அந்தரங்கம்.. சிசிடிவி வீடியோ காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த கும்பல் கைது..!
உத்தரப்பிரதேசத்தின் பூர்வாஞ்சல் விரைவு சாலையின் கண்காணிப்பு அமைப்பை பயன்படுத்தி கடத்தல் மற்றும் மிரட்டி பணம் பறிக்கும் மோசடி அம்பலமாகியுள்ளது.
சாலை பாதுகாப்புக்காக நிறுவப்பட்ட சி.சி.டி.வி. கேமராக்களில் இருந்து, திருமணமான தம்பதிகள் உள்ளிட்ட பயணிகளின் தனிப்பட்ட தருணங்களை ஊழியர்கள் பதிவு செய்து, அவர்களை துரத்திச் சென்று மிரட்டி பணம் பறித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து முதலமைச்சர் அலுவலகத்துக்குப் புகார் சென்றதையடுத்து, உதவி மேலாளர் அஷுதோஷ் சர்க்கார், போக்குவரத்து மேலாளர் சஷாங்க் சேகர் உட்பட நான்கு ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில், சர்க்கார் உள்ளிட்ட மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், வீடியோக்களை பரப்பிய சஷாங்க் சேகர் தலைமறைவாக உள்ளார்.
கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாகவே இதுபோன்ற பதிவுகள் 'ஆயிரக்கணக்கான முறை' எடுக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு முறையின் நம்பகத்தன்மை குறித்து பெரிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
Edited by Siva