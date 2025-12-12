வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (11:57 IST)

காருக்குள் திருமணமான தம்பதிகள் அந்தரங்கம்.. சிசிடிவி வீடியோ காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த கும்பல் கைது..!

உத்தரப்பிரதேசத்தின் பூர்வாஞ்சல் விரைவு சாலையின் கண்காணிப்பு அமைப்பை பயன்படுத்தி கடத்தல் மற்றும் மிரட்டி பணம் பறிக்கும் மோசடி அம்பலமாகியுள்ளது. 
சாலை பாதுகாப்புக்காக நிறுவப்பட்ட சி.சி.டி.வி. கேமராக்களில் இருந்து, திருமணமான தம்பதிகள் உள்ளிட்ட பயணிகளின் தனிப்பட்ட தருணங்களை ஊழியர்கள் பதிவு செய்து, அவர்களை துரத்திச் சென்று மிரட்டி பணம் பறித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து முதலமைச்சர் அலுவலகத்துக்குப் புகார் சென்றதையடுத்து, உதவி மேலாளர் அஷுதோஷ் சர்க்கார், போக்குவரத்து மேலாளர் சஷாங்க் சேகர் உட்பட நான்கு ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில், சர்க்கார் உள்ளிட்ட மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், வீடியோக்களை பரப்பிய சஷாங்க் சேகர் தலைமறைவாக உள்ளார்.
 
கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாகவே இதுபோன்ற பதிவுகள் 'ஆயிரக்கணக்கான முறை' எடுக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு முறையின் நம்பகத்தன்மை குறித்து பெரிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
கள்ள ஓட்டினால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் தான் SIRஐ எதிர்க்கின்றன: வானதி சீனிவாசன்

கள்ள ஓட்டினால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகள் தான் SIRஐ எதிர்க்கின்றன: வானதி சீனிவாசன்கோவை தொகுதி பா.ஜ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், தி.மு.க. ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், "திராவிட மாடல் அரசு பெண்களுக்கு துரோகம் செய்யும் அரசாக உள்ளது" என்றும், இதை வீடு வீடாக எடுத்து செல்லும் பணியை மகளிர் அணி மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்தார்.

ரூ.1800 கோடி அரசு நிலத்தை ரூ.300 கோடிக்கு வாங்கிய அஜித் பவார் மகன் விவகாரம்.. அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!

ரூ.1800 கோடி அரசு நிலத்தை ரூ.300 கோடிக்கு வாங்கிய அஜித் பவார் மகன் விவகாரம்.. அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவாரின் மகன் பார்த் பவார் பங்குதாரராக உள்ள ஒரு நிறுவனம், புனேவில் ரூ.1,800 கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலத்தை வெறும் ரூ.300 கோடிக்கு சட்டவிரோதமாக வாங்கிய சம்பவம் சர்ச்சையில் சிக்கியது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அழுத்தத்தால், மாநில அரசு இந்த நில ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததுடன், விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டது.

தமிழகம் வருகிறார் அமித்ஷா.. சுறுசுறுப்பாகும் தேர்தல் களம்..!

தமிழகம் வருகிறார் அமித்ஷா.. சுறுசுறுப்பாகும் தேர்தல் களம்..!மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வருகிற டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஜனவரி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க!.. தவெக இனிமே வேறலெவல்!.. செங்கோட்டையன் மாஸ்!...

ஜனவரி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க!.. தவெக இனிமே வேறலெவல்!.. செங்கோட்டையன் மாஸ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது அவர் மீதும், அந்த கட்சியின் மீதும் பல விமர்சனங்கள் வந்தது. குறிப்பாக விஜய்க்கு அரசியலில் அனுபவம் இல்லை.

காங்கிரஸ் எம்பிக்களுடன் ராகுல் காந்தி திடீர் ஆலோசனை.. என்ன காரணம்?

காங்கிரஸ் எம்பிக்களுடன் ராகுல் காந்தி திடீர் ஆலோசனை.. என்ன காரணம்?எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர்களான காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் இன்று ஒரு முக்கிய ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார்.

