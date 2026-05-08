வெள்ளி, 8 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வெள்ளி, 8 மே 2026 (08:47 IST)

ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை!.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் மீட்டிங்!..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் இடம்பெற்றிருந்தாலும் அந்த கட்சியை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் இதுவரை அழைக்கவில்லை. இது தொடர்பாக இரண்டு முறை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்தித்து பேசினார். அப்போது ‘ஆட்சி அமைக்க 117 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.. காங்கிரஸ் கொடுத்த 5 எம்எல்ஏக்களையும் சேர்த்து உங்களிடம் 112 எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்.. இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவோடு வந்து என்னை சந்தியுங்கள்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

ஆனால் இது அரசியல் சட்டத்திற்கும், ஜனநாயகத்திற்கும் எதிரானது.. விஜய் தனது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டியது ராஜ்பவனில் அல்ல. சட்டமன்றத்தில்தான்.. ஆளுநர் விஜயை முதல்வராக நியமனம் செய்ய வேண்டும்.. அவர் தனது பலத்தை சட்டமன்றத்தில் நிரூபிப்பார் என பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் சொல்கிறது. ஆனால், ஆளுநர் முரண்டு பிடித்து வருகிறார்..

ஒருபக்கம் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெகவை ஆதரவு கேட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவர் இப்போது வரை அவர்கள் எந்த முடிவையும் சொல்ல்வில்லை. இன்றுதான் அவர்கள் இது தொடர்பாக ஆலோசனை செய்து தங்கள் முடிவை அறிவிக்கவுள்ளனர். இந்நிலையில் தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.. ஆளுநர் இதுவரை அழைப்பு விடுக்காத நிலையிலும், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தங்களது நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்காத சூழலிலும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளுடனும் விஜய் ஆலோசிக்கவிருக்கிறார்..

தமிழக அரசியலில் நிலவும் தற்போதைய பரபரப்பான சூழலில், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி ஒரு பெரும் மக்கள் போராட்டத்திற்கு வித்திடுமோ என்கிற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

மேற்கு வங்க அரசியலில் நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த கொந்தளிப்பான சூழல், தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய திட்டவட்டமாக மறுத்து வந்த நிலையில், எதிர்பாராத திருப்பமாக மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையை கலைத்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

அரசியல் கட்சி தொடங்கியது முதலே திமுகவை மட்டுமே குறி வைத்து பேசி வந்தார் விஜய். அதுவும் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் திமுக ஒரு தீய சக்தி என அடித்தொண்டையில் கத்தினார்.

பொதுவாகவே விஜய் மிகவும் அமைதியான சுபாவம் கொண்டவர். அதிகம் பேசாதவர்.. அவர் நடிக்கும் ஷூட்டிங்கில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் கூட எதிலும் தலையிட மாட்டார்..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் இப்போது வரை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.

