வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
அதிகாலை முதலே குவிந்த தொண்டர்களின் கூட்டம்.. விஜய் உரையாற்றும் இடத்திற்கு 3 அடுக்கு தடுப்பு பாதுகாப்பு..!

ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் பிரம்மாண்ட பிரசார பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. கரூரில் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்திற்குப் பிறகு, சுமார் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து நடைபெறும் முதல் கூட்டம் என்பதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளன. 
 
விஜயமங்கலம் அருகே 16 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள திடலில் 60-க்கும் மேற்பட்ட தடுப்பு பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு, தொண்டர்கள் அமர்ந்து பார்ப்பதற்கு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 500 பேர் வரை அனுமதிக்கப்பட உள்ள நிலையில், நெரிசலை தவிர்க்க 80% இடங்களை மட்டுமே நிரப்ப காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. விஐபி-க்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு என தனித்தனி பிரிவுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. விஜய் உரையாற்றும் வாகனத்திற்கும் முதல் வரிசைக்கும் இடையே 50 அடி இடைவெளியுடன் 3 அடுக்கு தடுப்புகள் போடப்பட்டுள்ளன.
 
தூரத்திலிருந்து வருபவர்கள் விஜயை தெளிவாகக் காணும் வகையில் பெரிய எல்இடி திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாகன நிறுத்தம் மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் முறையாக செய்யப்பட்டுள்ளன. மதியம் 1 மணி வரை நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டு வருவதால், ஈரோடு மாவட்டமே அரசியல் பரபரப்பில் காணப்படுகிறது.
 
 
காந்தியாரின் பெயரை காக்கவோ, மீட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை: கமல்ஹாசன்

காந்தியாரின் பெயரை காக்கவோ, மீட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை: கமல்ஹாசன்மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை "வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம்" என மாற்ற மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள மசோதா குறித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!

கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க வரும் தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு, கோவை விமான நிலையத்தில் காவல்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.

ஈரோட்டுக்கு வருபவர் பக்கத்தில் இருக்கும் கரூருக்கு வராதது ஏன்? விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போஸ்டர்கள்..!

ஈரோட்டுக்கு வருபவர் பக்கத்தில் இருக்கும் கரூருக்கு வராதது ஏன்? விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போஸ்டர்கள்..!ஈரோடு மாவட்டத்தில் இன்று பிரசாரத்தை தொடங்கும் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

சர்க்கரை நோயின் மாத்திரைகள் தரம் குறைந்தவைகளா? திரும்ப பெற உத்தரவு..!

சர்க்கரை நோயின் மாத்திரைகள் தரம் குறைந்தவைகளா? திரும்ப பெற உத்தரவு..!ராஜஸ்தான் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை நடத்திய ஆய்வில், சர்க்கரை நோய், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் ஒவ்வாமை உள்ளிட்ட நோய்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து முக்கிய மருந்துகள் தரம் குறைந்தவை என கண்டறியப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் அவற்றிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவை தேர்தல் அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த 6 எம்பிக்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால், புதிய தேர்வுகளில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகள் தீவிரமாக உள்ளன.

