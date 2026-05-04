2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு!.. நேரு தொகுதியில் தவெக முன்னிலை..
தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளிலும் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவுகளில் பொதுமக்கள் வாக்களித்தனர். 5.85 கோடி வாக்காளர்கள் ஓட்டு போடலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்த நிலையில் 85 சதவீதம் பேர் வாக்களித்திருந்தனர்.அதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது துவங்கியது. வழக்கம்போல் தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக முதலிடத்தில் இருந்தது. அதேநேரம், 2 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளுக்கான முதல் சுற்று எண்ணிக்கையில் திமுக முன்னிலே வகுத்து வருகிறது. மொத்தம் 16 தொகுதிகளுக்கான முதல் சுற்றில் திமுக 12 இடங்கலிலும் அதிமுக மற்றும் தவெக தலா இரண்டு இடங்களிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. அமைச்சர் நேரு தொகுதியான திருச்சி மேற்கில் தவெக வேட்பாளர் முன்னிலையில் இருக்கிறார். இது திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.மயிலாப்பூரில் தமிழிசை சவுந்தர்ராஜனும், சைதாப்பேட்டையில் மா.சுப்பிரமணியனும் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள்.