திங்கள், 4 மே 2026
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (08:37 IST)

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு!.. நேரு தொகுதியில் தவெக முன்னிலை..

தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளிலும் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவுகளில் பொதுமக்கள் வாக்களித்தனர். 5.85 கோடி வாக்காளர்கள் ஓட்டு போடலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்த நிலையில் 85 சதவீதம் பேர் வாக்களித்திருந்தனர்.அதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது துவங்கியது. வழக்கம்போல் தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக முதலிடத்தில் இருந்தது. அதேநேரம், 2 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளுக்கான முதல் சுற்று எண்ணிக்கையில் திமுக முன்னிலே வகுத்து வருகிறது.  மொத்தம் 16 தொகுதிகளுக்கான முதல் சுற்றில் திமுக 12 இடங்கலிலும் அதிமுக மற்றும் தவெக தலா இரண்டு இடங்களிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. அமைச்சர் நேரு தொகுதியான திருச்சி மேற்கில் தவெக வேட்பாளர் முன்னிலையில் இருக்கிறார். இது திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.மயிலாப்பூரில் தமிழிசை சவுந்தர்ராஜனும், சைதாப்பேட்டையில் மா.சுப்பிரமணியனும் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள்.

தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கைதமிழ்க சட்டசபைக்கான தேர்தல் வாக்குப் பதிவு கடத மாதம் 23ம் தேதி நடைபெற்றது. கிட்டத்தட்ட 85% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. இந்த தேர்தலில்பதிவான வாக்குக்ள் இன்று எண்ணப்பட உள்ளன.

ஒரு வேட்பாளர் டெபாசிட் தொகையை பெற எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருக்க வேண்டும்? தேர்தல் விதி சொல்வது என்ன?

ஒரு வேட்பாளர் டெபாசிட் தொகையை பெற எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருக்க வேண்டும்? தேர்தல் விதி சொல்வது என்ன?சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் குறிப்பிட்ட தொகையை வைப்புத்தொகையாக செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பொதுப்பிரிவினர் 10,000 ரூபாயும், எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினர் 5,000 ரூபாயும் வைப்புத்தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும்.

பாலியல் புகார் அளித்த ஆறு வீராங்கனைகளில் நானும் ஒருத்தி: வினேஷ் போகத்

பாலியல் புகார் அளித்த ஆறு வீராங்கனைகளில் நானும் ஒருத்தி: வினேஷ் போகத்இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங் மீது பாலியல் புகார் அளித்த ஆறு வீராங்கனைகளில் நானும் ஒருத்தி என்று மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் இன்று பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மாணவர்கள் ஃபேனில் கயிறு கட்டி தற்கொலையை தடுக்க இரும்பு வலை.. நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!

மாணவர்கள் ஃபேனில் கயிறு கட்டி தற்கொலையை தடுக்க இரும்பு வலை.. நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!இந்தியாவின் பயிற்சி மையங்களின் தலைநகராக கருதப்படும் கோட்டாவில் உள்ள மாணவர் விடுதி ஒன்றின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொள்வதை தடுப்பதற்காக விடுதி அறைகளில் உள்ள மின்விசிறிகள் கனமான இரும்பு வலைகளால் மூடப்பட்டிருப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

விஜய்யின் தவெகவை வைத்து சூதாட்டம் நடைபெறுகிறது: திருமாவளவன்

விஜய்யின் தவெகவை வைத்து சூதாட்டம் நடைபெறுகிறது: திருமாவளவன்தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முன்னிலைப்படுத்தி சில சூதாட்ட கும்பல்கள் வதந்திகளை பரப்பி வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

