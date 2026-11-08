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  4. Today is the Last Date to Apply for TNPSC Group 4 Examination
Written By SIVA SIVA

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும்..

டிஎன்பிஎஸ்சி
Written By: SIVA
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (10:36 IST)
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தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் இன்றுடன்  நிறைவடைகிறது.
 
நடப்பு ஆண்டுக்கான ஆண்டு அட்டவணையின்படி, குரூப்-4 தேர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கடந்த அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இதன் மூலம் கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் மற்றும் வருவாய் உதவியாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 6,574 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
 
இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முதலில் நவம்பர் 5-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், தேர்வர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசத்தை நவம்பர் 8-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து டிஎன்பிஎஸ்சி உத்தரவிட்டது.
 
இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட அவகாசம் இன்று நள்ளிரவு 11:59 மணியுடன் முடிவடைகிறது. இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியுடைய தேர்வர்கள், TNPSC-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வழியாக உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இத்தேர்வானது வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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