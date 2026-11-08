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  4. Special Pay Up to Rs 45,000 for Election Duty Govt Employees: TN Govt Allocates Rs 198 Crore
Written By SIVA SIVA

தேர்தல் பணியாற்றிய அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ. 45,000 வரை சிறப்பு ஊதியம்: ரூ. 198 கோடி ஒதுக்கீடு!

money
Written By: SIVA
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (10:33 IST)
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தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு ஊதியம் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதற்காக ரூ. 198 கோடியை ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
 
தேர்தல் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஒரு மாத அடிப்படை சம்பளம் அல்லது குறிப்பிட்ட தொகை சிறப்பு ஊதியமாக வழங்கப்படவுள்ளது. இதன்படி:
 
மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர்கள், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், உதவித் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் மற்றும் ஆட்சியர்களின் நேர்முக உதவியாளர்கள்: ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம் அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ. 45,000 வழங்கப்படும்.
 
பறக்கும் படை, வீடியோ கண்காணிப்பு குழு, கணக்குக் குழு, வருவாய் கோட்டாட்சியர்கள் மற்றும் வட்டாட்சியர்கள்: அதிகபட்சமாக ரூ. 30,000 வரை ஊக்கத்தொகை பெற தகுதி உடையவர்கள்.
 
நோடல் அதிகாரிகள், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் , கிராம உதவியாளர்கள் மற்றும் ஆட்சியர் அலுவலக ஊழியர்கள்: அதிகபட்சமாக ரூ. 20,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
 
தேர்தல் களத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றிய அரசு ஊழியர்களின் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, அரசு அலுவலர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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