வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (16:47 IST)

நீட் தேர்வை விட கொடுமையானது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு.. சபாநாயகர் அப்பாவு..!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் மு. அப்பாவு, நீட் தேர்வை விட ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு இன்னும் கொடுமையானது என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர் தகுதியை நிர்ணயிக்கும் உச்ச நீதிமன்றம், தனியார் பள்ளிகளுக்கு என்ன தகுதியை நிர்ணயித்துள்ளது என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார். கல்விக்கொள்கைகள் மாநில அரசின் கையில் இருந்தால்தான் இதுபோன்ற பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்ய முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
தமிழ்நாட்டில் காலை சிற்றுண்டித் திட்டம் போன்ற பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றும், பெரியார், காமராஜர், கலைஞர் வழியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதாகவும் அவர் பாராட்டினார்.
 
பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு: நாட்டில் அதிக அளவில் பெண்கள் வேலைக்குச் செல்லும் மாநிலம் தமிழ்நாடு என்றும், கல்விக்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி, வானில் அரிய வகை முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் 82 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது மார்க் ஸக்கர்பெர்க் வழக்கு.. 5 முறை கணக்கை நீக்கியதாக குற்றச்சாட்டு..!

மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது மார்க் ஸக்கர்பெர்க் வழக்கு.. 5 முறை கணக்கை நீக்கியதாக குற்றச்சாட்டு..!மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது, அதே பெயரை கொண்ட ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். ஃபேஸ்புக் கணக்கு முடக்கப்பட்டதால் விளம்பர வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும், அதற்கு இழப்பீடு வழங்க கோரியும் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பால் ரூ.3700 கோடி இழப்பு ஏற்படும்: எஸ்.பி.ஐ. ஆய்வறிக்கை

ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பால் ரூ.3700 கோடி இழப்பு ஏற்படும்: எஸ்.பி.ஐ. ஆய்வறிக்கைபுதிய ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளால், நடப்பு நிதியாண்டில் அரசுக்கு ரூ. 3,700 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் ஆய்வறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. எனினும், இந்த சீரமைப்பு, நுகர்வை அதிகரிப்பதன் மூலம் வருவாய் இழப்பை குறைக்க உதவும் என்றும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. இந்த ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பின் நிகர நிதி தாக்கம் ஆண்டுக்கு ரூ. 48,000 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மொழி தீவிரவாதம் செய்தால் ஒரு இடத்தில் கூட ஜெயிக்க மாட்டீர்கள்.. பாஜகவுக்கு மம்தா பானர்ஜி எச்சரிக்கை..!

மொழி தீவிரவாதம் செய்தால் ஒரு இடத்தில் கூட ஜெயிக்க மாட்டீர்கள்.. பாஜகவுக்கு மம்தா பானர்ஜி எச்சரிக்கை..!மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, "மொழித் தீவிரவாதம்" என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி பா.ஜ.க.வை கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.

