வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (16:43 IST)

நாளை ஒரு கோடி பேரை கொல்வோம்.. விநாயகர் சிலை கரைப்பு விழாவுக்கு வந்த மிரட்டல்..!

மும்பையில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நெருங்கும் வேளையில், நகரில் பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்த அச்சுறுத்தல் செய்தி வாட்ஸ்அப் மூலம் வெளியாகி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மும்பை போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த வாட்ஸ்அப் செய்தியில், 34 வாகனங்களில் 400 கிலோ RDX வெடிபொருட்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வெடிபொருட்கள் மூலம் ஒரு கோடி மக்களை கொல்ல முடியும் என்றும், விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை குறிவைப்பதாகவும் அந்த செய்தி மிரட்டல் விடுத்துள்ளது.
 
"லஷ்கர்-இ-ஜிகாதி" என்ற பெயரில் வந்த அந்த செய்தியில், 14 பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்துள்ளதாகவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அச்சுறுத்தலை தொடர்ந்து, மும்பை காவல்துறையும், பாதுகாப்பு படைகளும் நகர் முழுவதும் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
 
Edited by Siva

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?மகாஷ்டிராவின் மும்பை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார், நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா மீது, ரூ.60 கோடி மோசடி செய்ததாக கூறி, லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி, வானில் அரிய வகை முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் 82 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது மார்க் ஸக்கர்பெர்க் வழக்கு.. 5 முறை கணக்கை நீக்கியதாக குற்றச்சாட்டு..!

மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது மார்க் ஸக்கர்பெர்க் வழக்கு.. 5 முறை கணக்கை நீக்கியதாக குற்றச்சாட்டு..!மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது, அதே பெயரை கொண்ட ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். ஃபேஸ்புக் கணக்கு முடக்கப்பட்டதால் விளம்பர வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும், அதற்கு இழப்பீடு வழங்க கோரியும் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பால் ரூ.3700 கோடி இழப்பு ஏற்படும்: எஸ்.பி.ஐ. ஆய்வறிக்கை

ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பால் ரூ.3700 கோடி இழப்பு ஏற்படும்: எஸ்.பி.ஐ. ஆய்வறிக்கைபுதிய ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளால், நடப்பு நிதியாண்டில் அரசுக்கு ரூ. 3,700 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் ஆய்வறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. எனினும், இந்த சீரமைப்பு, நுகர்வை அதிகரிப்பதன் மூலம் வருவாய் இழப்பை குறைக்க உதவும் என்றும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. இந்த ஜி.எஸ்.டி. சீரமைப்பின் நிகர நிதி தாக்கம் ஆண்டுக்கு ரூ. 48,000 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

