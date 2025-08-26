செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (14:31 IST)

அப்பாவுக்கு அபர்ணா சென் மேல லவ்.. அதுனாலதான் பெங்காலி கத்துக்கிட்டார்! - போட்டுடைத்த ஸ்ருதிஹாசன்!

Shruthi Hassan

சமீபத்தில் சத்யராஜுடன் நேர்க்காணல் ஒன்றில் பேசிய நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தனது தந்தை கமல்ஹாசன் குறித்து பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாக வைரலாகி வருகிறது.

 

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வெளியான படம் கூலி. இந்த படம் பெரும் ஹிட் அடித்துள்ள நிலையில் சமீபத்தில் சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் ஒரு விவாத நிகழ்ச்சியில் பேசினார்கள்.

 

அப்போது ‘உங்க அப்பா கமல்ஹாசன் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் ஈஸியா கத்துக்குவார். அந்த ஜீன் உங்களுக்கும் இருக்கு’ என சத்யராஜ் பேசினார்.

 

அதற்கு பதில் பேசிய ஸ்ருதி ஹாசன் “அப்படின்னு இல்லை. நான் கத்துக்கணும்னு நினைச்சதால கத்துக்கிட்டேன். அப்பாவே முதல்ல எதுக்கு பெங்காலி கத்துக்கிட்டார் தெரியுமா? அவருக்கு பெங்காலி நடிகை அபர்ணா சென் மேல லவ். அதுனால பெங்காலி கத்துக்கிட்டார். அதுனாலதான் ஹேராம் படத்துல ராணி முகர்ஜி கேரக்டர் பேரை அபர்ணானு வெச்சார்” என ஓப்பனாக பேசியுள்ளார்.

 

இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமாக வைரலாகி வரும் நிலையில், அப்பா லவ் ஸ்டோரிய இப்படி புட்டு புட்டு வெச்சிட்டியேம்மா என பலரும் ஸ்ருதிஹாசனின் பேச்சை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?

ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?74 வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக சுறுசுறுப்பாக அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர். அவர், லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படம் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களையும், நல்ல வசூலையும் பெற்றது.

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மேலேறி வந்துகொண்டிருந்த விஜய் தேவரகொண்டா சமீபகாலமாக தொடர்ச்சியாக தோல்வி படங்களாகக் கொடுத்து வருகிறார். இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் உருவான ‘கிங்டம்’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட்ர் 1 ஆம் தேதி பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

கோவாவில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அரங்கம்!

கோவாவில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் க்ளைமேக்ஸ்… பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் அரங்கம்!தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடிக்கிறாரா அனிருத்?

விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடிக்கிறாரா அனிருத்?GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

கீர்த்தி சுரேஷின் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ ரிலீஸ்… கடைசி நேரத்தில் ஒத்திவைப்பு!

கீர்த்தி சுரேஷின் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ ரிலீஸ்… கடைசி நேரத்தில் ஒத்திவைப்பு!ரஜினி, விஜய், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களோடு இணைந்து நடித்துப் புகழ் வெளிச்சத்துக்கு வந்தார் கீர்த்தி சுரேஷ். அதே நேரம் தன் கதாபாத்திரத்துக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள ’நடிகையர் திலகம்’ மற்றும் ‘சாணிக்காயிதம்’ மற்றும் ‘ரகுதாத்தா’ போன்ற படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com