வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (15:39 IST)

சுஷீலா பிரதமராகக் கூடாது! புதிய நபரை முன்மொழிந்த Gen Z போராட்டக்காரர்கள்! - யார் இந்த குல்மான் கிஸிங்?

Ghulman Ghising

நேபாளத்தில் Gen Z போராட்டக்காரர்களால் ஆட்சிக் கவிழ்ந்த நிலையில் இடைக்கால பிரதமராக யார் நியமிக்கப்பட போகிறார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

 

நேபாள பிரதமராக கே.பி.சர்மா ஒலி இருந்து வந்த நிலையில் அவர் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து Gen Z இளைய தலைமுறையினர் நடத்திய போராட்டம் வன்முறையாக வெடித்தது. இதில் அரசு அலுவலகங்கள் தீ வைக்கப்பட்ட நிலையில் சர்மா ஒலி பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தலைமறைவானார்.

 

அதை தொடர்ந்து யார் நேபாளத்தின் இடைக்கால பிரதமராக பதவி ஏற்க போவது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது, இதில் முன்னாள் பெண் நீதிபதி சுஷீலா கார்கி, காத்மாண்டு மேயர் போலேந்திரா ஷா உள்ளிட்டோர் பெயர் அடிப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் வயதானவர்கள் என்பதால் Gen Zன் மனநிலையை பிரதிபலிக்கும் பிரதிநிதிகளாக இருக்க மாட்டார்கள் என்று போராட்டக்காரர்கள் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

இந்நிலையில் பெரும்பான்மையான போராட்டக்காரர்களால் குல்மான் கிஸிங் பெயர் பரிந்துரைக்கப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பொறியாளரான குல்மான் கிஸிங் நேபாள மின்துறை அத்தாரிட்டியாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அவர் பிரதமராக நாட்டை வழிநடத்துவது இளைஞர்களுக்கு சரியான பாதையாக அமையும் என அவர்கள் நம்புவதாக தெரிகிறது.

 

இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள போராட்டக்காரர்கள் சுஷீலாவிற்கு 70 வயதாவதால் அவருக்கு பதிலாக குல்மான் கிஸிங்கை இடைக்கால பிரதமராக்க தாங்கள் விரும்புவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

Edit by Prasanth.K

இந்தியர்களை ராணுவத்தில் சேர்க்க வேண்டாம்! - ரஷ்யாவிற்கு இந்தியா வலியுறுத்தல்!

இந்தியர்களை ராணுவத்தில் சேர்க்க வேண்டாம்! - ரஷ்யாவிற்கு இந்தியா வலியுறுத்தல்!ரஷ்ய ராணுவத்தில் இந்திய இளைஞர்களை சேர்க்க வேண்டாம் என இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளக்காதலனுடன் உல்லாசம்! பாய்ந்து வந்து தலையை வெட்டி வீசியக் கணவன்!

கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளக்காதலனுடன் உல்லாசம்! பாய்ந்து வந்து தலையை வெட்டி வீசியக் கணவன்!கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளக்காதலனோடு உல்லாசமாக இருந்த மனைவியையும், காதலனையும் கணவன் தலையை துண்டாக்கி கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு 3 வேளையும் உணவு: தமிழக அரசு திட்டம்..!

சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு 3 வேளையும் உணவு: தமிழக அரசு திட்டம்..!சென்னை மாநகரத்தில் தூய்மை பணியாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, தினமும் 10,000 தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு விலையில்லா உணவு வழங்குவதற்காக ₹1.87 கோடி ரூபாய் தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இந்த இலவச உணவுத் திட்டம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

பாமக விதிகளின்படி அன்புமணியை ராமதாஸ் நீக்க முடியாது: வழக்கறிஞர் பாலு

பாமக விதிகளின்படி அன்புமணியை ராமதாஸ் நீக்க முடியாது: வழக்கறிஞர் பாலுபாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸை கட்சியில் இருந்து நீக்கியதாக அறிவித்த நிலையில், பாமக செய்தி தொடர்பாளர் மற்றும் வழக்கறிஞரான கே. பாலு, ராமதாஸின் இந்த அறிவிப்பு செல்லாது என தெரிவித்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com