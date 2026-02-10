செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (11:17 IST)

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி!.. ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்!. சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!..

சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் காக்கைகள் தானாக இறந்து விழுந்தன. அவற்றின் மாதிரிகளை சோதித்து பார்த்ததில் அவற்றிற்கு பறவை காய்ச்சல் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த செய்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து பறவைக் காய்ச்சல் முதலில் கோழிகளை தாக்கும் என்பதால் கோழி இறைச்சி சாப்பிட வேண்டும் என்றெல்லாம் பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் மத்திய சுகாதாரத் துறை சார்பாகவும் பல அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டது..

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ‘பறவைக்காய்ச்சல் தொடர்பாக எல்லா மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய சுகாதாரத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது. எங்கேனும் காக்கா உள்ளிட்ட பறவைகள் இறந்து கிடந்தால் அதை கையால் தொட வேண்டாம். அதை எரிக்க வேண்டும் அல்லது 8 அடி பள்ளம் தோண்டி புதைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அதேபோல் திடீரென உயிரிழக்கும் கோழிகளை சாப்பிட வேண்டாம்.. ஆஃப் பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்.. கோழி இறைச்சி சாப்பிட விரும்புபவர்கள் அதை நன்றாக சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை மனிதர்கள் யாரும் பறவைக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படவில்லை. மாவட்ட அளவில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறோம்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்..

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!மதுரை மாவட்டம் மடப்புரம் அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பமாக, இவ்வழக்கில் பொய் புகார் அளித்ததாக கூறப்படும் நிகிதாவை நேரில் ஆஜராகுமாறு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில் சிபிஐ தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

காரைக்கால் மீனவர்களை சிறைபிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்.. இது என்ன புதுசா இருக்குது?

காரைக்கால் மீனவர்களை சிறைபிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்.. இது என்ன புதுசா இருக்குது?தமிழக கடற்பரப்பில் வழக்கமாக இலங்கை கடற்படைதான் இந்திய மீனவர்களை சிறைபிடிப்பது வழக்கம். ஆனால், தற்போது ஒரு அதிரடி மாற்றமாக அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியை சேர்ந்த காரைக்கால் மீனவர்களை ராமேஸ்வரம் மீனவர்களே சிறைபிடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராமேஸ்வரம் மற்றும் காரைக்கால் மீனவர்களிடையே மூண்டுள்ள இந்த மோதல் கடற்கரை கிராமங்களில் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

ரிஸ்க் வேண்டாம்.. திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்.. முடிவெடுத்துவிட்டதா காங்கிரஸ் தலைமை?

ரிஸ்க் வேண்டாம்.. திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்.. முடிவெடுத்துவிட்டதா காங்கிரஸ் தலைமை?கடந்த சில வாரங்களாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கள் பரவலாக எழுந்தன. ஆனால், தேர்தல் நேரத்தில் புதிய சோதனைகளை செய்து 'ரிஸ்க்' எடுக்க விரும்பாத காங்கிரஸ் மேலிடம், வெற்றிகரமான பழைய கூட்டணியையே தக்கவைக்க தீர்மானித்துள்ளது.

இன்றுடன் முடிவடைந்தது எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள்.. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது?

இன்றுடன் முடிவடைந்தது எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள்.. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது?தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு சுருக்க முறைத் திருத்த பணிகள் இன்றுடன் நிறைவடைந்தன. இதனை தொடர்ந்து, வருகின்ற பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

எங்களை வெற்றி பெற வைக்கவில்லை எனில், கூட்டணி கட்சிகளை தோற்கடிப்போம்: கிருஷ்ணசாமி

எங்களை வெற்றி பெற வைக்கவில்லை எனில், கூட்டணி கட்சிகளை தோற்கடிப்போம்: கிருஷ்ணசாமிபரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, கூட்டணி அரசியல் குறித்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படையாக பதிவு செய்துள்ளார்.

