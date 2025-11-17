திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (14:23 IST)

மேல்மருவத்தூரில் 57 விரைவு ரயில்கள் தற்காலிக நிறுத்தம் – தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு!

மேல்மருவத்தூரில் 57 விரைவு ரயில்கள் தற்காலிக நிறுத்தம் – தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு!
பிரபலமான மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில் விழாக்களுக்காக, 57 விரைவு ரயில்கள் தற்காலிகமாக மேல்மருவத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோயிலுக்கு இருமுடி மற்றும் தைப்பூசம் திருவிழா காலங்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். இந்த பக்தர்களின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
வரும் டிசம்பர் 15 முதல் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 2 வரை, கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாத காலத்திற்கு இந்த ரயில்கள் மேல்மருவத்தூரில் நின்று செல்லும். இந்த 57 ரயில்களும் மேல்மருவத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு நிமிடம் நின்று செல்லும். தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் முக்கிய ரயில்கள் இதில் அடங்கும். அவற்றில் சில:
 
வைகை மற்றும் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் (சென்னை - மதுரை)
 
பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் (சென்னை - செங்கோட்டை)
 
ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (சென்னை - திருச்சி)
 
உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (சென்னை - மன்னார்குடி)
 
அன்றியோதயா எக்ஸ்பிரஸ் (தாம்பரம் - நாகர்கோவில்)
 
திருக்குறள் எக்ஸ்பிரஸ் (கன்னியாகுமரி - ஹஸ்ரத்)
 
லோகமான்ய திலக் - காரைக்குடி எக்ஸ்பிரஸ்
 
ரயில்களின் இந்த தற்காலிக நிறுத்தம், இந்த விழா நாட்களில் மேல்மருவத்தூருக்கு பயணம் செய்யும் பக்தர்களுக்கு பெரிய அளவில் உதவியாக இருக்கும்.
 
Edited by Mahendran

6 மாதமாக டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் இருந்து பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்.. ரூ.32 கோடி இழப்பு..!

6 மாதமாக டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் இருந்து பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்.. ரூ.32 கோடி இழப்பு..!பெங்களூருவில் மென்பொருள் பொறியாளர் ஒருவர், ஆறு மாத கால 'டிஜிட்டல் கைது' மோசடியில் சிக்கி சுமார் ரூ. 32 கோடியை இழந்துள்ளார். போலி சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்த ஒரு மோசடி கும்பல், அந்த பெண்ணை ஏமாற்றியுள்ளது.

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி.. கனமழை எச்சரிக்கை..!

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி.. கனமழை எச்சரிக்கை..!தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் ஒரு புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாக அதிக வாய்ப்புள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. 13 திரையுலக பிரபலங்கள் வீடுகளுக்கும் மிரட்டல்..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. 13 திரையுலக பிரபலங்கள் வீடுகளுக்கும் மிரட்டல்..!தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டலில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இல்லம் உட்பட, மொத்தம் 13 முக்கியப் பிரபலங்களின் வீடுகள் மற்றும் ஒரு மத்திய அரசு அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகள், நாளை முதல் முழுமையாக நிறுத்தப்பட உள்ளன. தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடும் பணிச்சுமை மற்றும் நிதிப்பற்றாக்குறையை கண்டித்து, வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த பணிகளை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த உட்பூசல், இப்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கட்சி தலைமை போட்டி காரணமாக எழுந்த சண்டையின் விளைவாக, லாலுவின் மகள்களான ரோஹிணி ஆச்சாரியா, ராகிணி, சாந்தா மற்றும் ராஜலஷ்மி ஆகியோர் பாட்னாவில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ள தகவல் பிகார் அரசியலில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

