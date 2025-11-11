செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (15:10 IST)

சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!

சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜைக் காலங்களில் பக்தர்களின் பயண வசதிக்காக, தெற்கு ரயில்வே மொத்தம் மூன்று சிறப்பு ரயில்களை இயக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
 
முக்கியச் சேவை: இதில் காக்கிநாடா டவுன் - கோட்டயம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (07109/07110) முக்கியமானதாகும்.
 
பயணத் தேதிகள்:
 
காக்கிநாடா டவுன் முதல் கோட்டயம் வரை (07109): நவம்பர் 17 முதல் ஜனவரி 19 வரை குறிப்பிட்ட ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் இயக்கப்படும்.
 
கோட்டயம் முதல் காக்கிநாடா டவுன் வரை (07110): நவம்பர் 18 முதல் ஜனவரி 20 வரை குறிப்பிட்ட திங்கட்கிழமைகளில் இயக்கப்படும்.
 
வழித்தடம்: இந்த ரயில் தமிழகத்தில் காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் போத்தனூர் வழியாகச் செல்லும்.
 
மற்ற ரயில்கள்: மகாராஷ்டிராவின் ஹசூர் சாஹிப் நாந்தேட் - கொல்லம், மற்றும் தெலங்கானாவின் சார்பள்ளி - கொல்லம் இடையேயும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
 
இந்தச் சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (நவம்பர் 11) முதல் தொடங்குகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

SIR திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தும் தவெக!.. விஜய் கலந்து கொள்வாரா?!...

SIR திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தும் தவெக!.. விஜய் கலந்து கொள்வாரா?!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவராக மாறிவிட்டாலும் இன்னும் மற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் போல அவர் களத்திற்கு வந்து அரசியல் செய்யவில்லை. இரண்டு பொதுக்கூட்டங்களில் பேசினார்.

புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!

புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கெரா, மத்திய அரசு பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக சாடினார்.

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?மத்திய பிரதேசம், போபாலை சேர்ந்த 21 வயது மாடல் அழகி குஷி அஹிர்வார் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது காதலன் காசிம் அகமது மீது குடும்பத்தினர் கொலை குற்றச்சாட்டு சுமத்தியுள்ளனர்.

சிலை திருட்டுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் காணாமல் போனதா? உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்..!

சிலை திருட்டுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் காணாமல் போனதா? உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்..!தமிழக கோயில்களில் நடந்த சிலை திருட்டுகள் மற்றும் அது தொடர்பான விசாரணை ஆவணங்களை கையாண்டதில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

விநாயகர் சிலை குறித்து கேள்வி கேட்ட எலான் மஸ்க்.. Grok கூறிய அசத்தலான பதில்..!

விநாயகர் சிலை குறித்து கேள்வி கேட்ட எலான் மஸ்க்.. Grok கூறிய அசத்தலான பதில்..!எலான் மஸ்க்கின் xAI நிறுவனம் உருவாக்கிய Grok என்ற AI சாட்பாட், விநாயகர் சிலையை மிக துல்லியமான விவரங்களுடன் அடையாளம் கண்டு விளக்கியது, சமூக வலைதளங்களில் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Webdunia
