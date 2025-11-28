வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (10:37 IST)

SIR படிவத்தை முழுமையாக நிரப்பாவிட்டால் நிராகரிக்கப்படுமா? தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் விளக்கம்..!

தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள எஸ்ஐஆர் கணக்கெடுப்பு படிவத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்வது கட்டாயமில்லை என்று தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கணக்கெடுப்பு படிவத்தின் முதல் பகுதி மட்டுமே நிரப்பப்பட்டாலும் அது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும், நிராகரிக்கப்படாது என்றும் உறுதி அளித்தார். இதனால், படிவத்தை நிரப்பி கொடுக்காத பொதுமக்களின் அச்சம் நீங்கியுள்ளது.
 
டிசம்பர் 4, 2025-க்கு முன்பு வாக்காளர் கையொப்பமிட்ட கணக்கீட்டு படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரியிடம் சமர்ப்பித்தால், அவரது பெயர் டிசம்பர் 9, 2025 அன்று வெளியிடப்படும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
 
உரிய காரணம் இல்லாமல் தகுதியான எவரது பெயரும் நீக்கப்படாது என்றும், இறந்தவர்கள், முகவரியில் இல்லாதவர்கள், இரட்டை வாக்குரிமை உள்ளவர்கள் போன்றோரின் பெயர்கள் மட்டுமே நீக்கப்படும் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
 
Edited by Mahendran
 

5 வயது சிறுமியை கடத்தி ரூ.90,000க்கு விற்பனை.. கடத்தியவர் யார் என்பதை அறிந்து பெற்றோர் அதிர்ச்சி..!

5 வயது சிறுமியை கடத்தி ரூ.90,000க்கு விற்பனை.. கடத்தியவர் யார் என்பதை அறிந்து பெற்றோர் அதிர்ச்சி..!மும்பையின் சந்தாக்ரூஸ் பகுதியில் நள்ளிரவில் ஐந்து வயது சிறுமி ஒருவர் கடத்தப்பட்டு ரூ.90,000-க்கு விற்கப்பட்ட சம்பவத்தில், மும்பை போலீஸார் விரைந்து செயல்பட்டு சிறுமியை மீட்டனர்.

என் தந்தை உயிருடன் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்கள்.. இம்ரான்கான் மகன் ஆவேச பதிவு..!

என் தந்தை உயிருடன் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்கள்.. இம்ரான்கான் மகன் ஆவேச பதிவு..!பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் சிறையில் கொல்லப்பட்டதாக வதந்திகள் பரவியதை அடுத்து, அவரது மகன் காசிம் கான் தனது தந்தை உயிருடன் இருப்பதற்கான ஆதாரத்தையும், அவரை விடுவிக்குமாறும் கோரி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

இறங்கிய வேகத்தில் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் 560 ரூபாய் உயர்வு..!

இறங்கிய வேகத்தில் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் 560 ரூபாய் உயர்வு..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், நேற்று இறங்கிய தங்கம் விலை இன்று திடீரென உயர்ந்துள்ளது.

வாரத்தின் கடைசி நாளிலும் பங்குச் சந்தை உயர்வு.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

வாரத்தின் கடைசி நாளிலும் பங்குச் சந்தை உயர்வு.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!வாரத்தின் கடைசி நாளிலும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்திருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த வாரம் முழுவதுமே பங்குச்சந்தை ஏற்றத்தில் இருக்கும் நிலையில், இன்று வாரத்தின் கடைசி நாளிலும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்திருப்பது முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம்.

பாஜக தலைவர் கலந்து கொண்ட திருமண விழா.. திடீரென மேடை சரிந்ததால் மணமக்கள் அதிர்ச்சி..!

பாஜக தலைவர் கலந்து கொண்ட திருமண விழா.. திடீரென மேடை சரிந்ததால் மணமக்கள் அதிர்ச்சி..!உத்தரப் பிரதேசத்தின் பல்லியாவில் பா.ஜ.க. தலைவர் அபிஷேக் சிங் இன்ஜினியரின் சகோதரர் திருமண வரவேற்பு நடந்தது. இதில், மாவட்ட பா.ஜ.க. தலைவர் சஞ்சய் மிஸ்ரா, முன்னாள் எம்.பி. பரத் சிங் உள்ளிட்ட மூத்த பா.ஜ.க. தலைவர்கள் உட்பட சுமார் 12 முதல் 14 பேர் மேடையில் மணமக்களை வாழ்த்த குவிந்தனர்.

