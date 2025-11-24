SIRஐ எதிர்த்து திமுக சட்ட போராட்டம்.. ஆனால் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் SIR குறித்து விழிப்புணர்வு..!
தமிழகத்தில் நடக்கும் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்த பணிக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, தமிழக அரசு சேலம் மாவட்டத்தில் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் நினைவூட்டல்களை பதிப்பித்து புதிய முயற்சியை தொடங்கியுள்ளது. "SIR 2026 படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து திரும்ப அளித்துவிட்டீர்களா?" என்ற செய்தி டிசம்பர் 4ஆம் தேதி காலக்கெடு வரை 1.5 லட்சம் பால் பாக்கெட்டுகளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் ஆளும் திமுக SIR திருத்த பணிக்கு எதிராக சட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. கால அட்டவணை குறைக்கப்பட்டதால், லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படும் நிலை ஏற்படலாம் என்று கூறி, திமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது.
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இந்த திருத்தத்தை ஒரு ஆபத்து என்று குறிப்பிட்டு, வாக்களிக்கும் உரிமையை பாதுகாக்க மக்கள் இதை எதிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். ஆனால் அவருடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள ஆவின் நிர்வாகம், SIR குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
