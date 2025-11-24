திங்கள், 24 நவம்பர் 2025
திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (12:22 IST)

SIRஐ எதிர்த்து திமுக சட்ட போராட்டம்.. ஆனால் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் SIR குறித்து விழிப்புணர்வு..!

SIRஐ எதிர்த்து திமுக சட்ட போராட்டம்.. ஆனால் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் SIR குறித்து விழிப்புணர்வு..!
தமிழகத்தில் நடக்கும் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்த பணிக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, தமிழக அரசு சேலம் மாவட்டத்தில் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் நினைவூட்டல்களை பதிப்பித்து புதிய முயற்சியை தொடங்கியுள்ளது. "SIR 2026 படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து திரும்ப அளித்துவிட்டீர்களா?" என்ற செய்தி டிசம்பர் 4ஆம் தேதி காலக்கெடு வரை 1.5 லட்சம் பால் பாக்கெட்டுகளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
 
ஆனால் ஆளும் திமுக SIR திருத்த பணிக்கு எதிராக சட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.  கால அட்டவணை குறைக்கப்பட்டதால், லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படும் நிலை ஏற்படலாம் என்று கூறி, திமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது.
 
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இந்த திருத்தத்தை ஒரு ஆபத்து என்று குறிப்பிட்டு, வாக்களிக்கும் உரிமையை பாதுகாக்க மக்கள் இதை எதிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். ஆனால் அவருடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள ஆவின் நிர்வாகம், SIR குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சென்னைக்கு மட்டும் மெட்ரோ போதும்: கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்தால் பரபரப்பு..!

சென்னைக்கு மட்டும் மெட்ரோ போதும்: கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்தால் பரபரப்பு..!தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான திமுக, கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்காக போராடி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் இதற்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதல்: பாகிஸ்தானின் மூன்று FC கமாண்டோக்கள்..!

தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதல்: பாகிஸ்தானின் மூன்று FC கமாண்டோக்கள்..!பாகிஸ்தானின் பெஷாவரில் உள்ள எல்லைப் படையின் தலைமையகத்தை இலக்கு வைத்து தீவிரவாதிகள் இன்று காலை தற்கொலை குண்டுத் தாக்குதல் மற்றும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் மூன்று FC கமாண்டோக்கள் மற்றும் மூன்று தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் உட்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது.. சீன பாஸ்போர்ட் வேண்டும்.. அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணிடம் அடாவடி செய்த சீன அதிகாரிகள்..!

இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது.. சீன பாஸ்போர்ட் வேண்டும்.. அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணிடம் அடாவடி செய்த சீன அதிகாரிகள்..!இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்தை சேர்ந்த இந்திய பெண் பிரேமா வாங்சோம் தாங்டோக், ஷாங்காய் புடோங் விமான நிலையத்தில் வைத்து சீன குடிவரவு அதிகாரிகளால் பல மணி நேரம் தடுத்து வைக்கப்பட்டு, துன்புறுத்தப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் கொடியேற்ற விழா.. 161 அடி கொடியை ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி..!

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் கொடியேற்ற விழா.. 161 அடி கொடியை ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி..!உத்தரப் பிரதேசம் அயோத்தியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ராமர் கோயிலின் கொடியேற்ற விழாவுக்கு தயாராகி வருகிறது. நவம்பர் 25 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த விழாவில், 161 அடி உயரமுள்ள பிரதான கோபுரத்தின் உச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காவிக்கொடியை ஏற்றவுள்ளார்.

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. நாளை உருவாக வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. நாளை உருவாக வாய்ப்பு!வங்க கடலில் ஏற்கனவே உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது என்பதும், குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

