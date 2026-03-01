முன்னால் முட்டாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ்.. அதிமுக நிர்வாகி ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு..!
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே திருபுவனத்தை சேர்ந்த அதிமுக நகர செயலாளர் சிங். செல்வராஜ் ஒட்டியுள்ள ஒரு போஸ்டர் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு பிரதமர் மோடிக்கு வழங்குவதற்காக தன்னிடம் ரூ. 3 லட்சம் மதிப்புள்ள பட்டுச்சேலைகளை ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கியதாகவும், அதற்கான பணத்தை இதுவரை தராமல் ஏமாற்றி வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
பணம் தருவதாக கூறி பட்டுச்சேலைகளை வாங்கி சென்ற ஓபிஎஸ், தற்போது திமுகவில் இணைந்துவிட்டார். அந்த பணத்தை இன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மீட்டுத் தருவாரா?" என்ற வாசகங்கள் அந்தப் போஸ்டரில் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஜனாதிபதி விருது பெற்ற சோழன் பட்டு கூட்டுறவு சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவரான செல்வராஜ், பலமுறை கேட்டும் ஓபிஎஸ் தரப்பு பணத்தை தராமல் இழுத்தடிப்பதாக வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்த சில நாட்களிலேயே, ஒரு அதிமுக நிர்வாகியே அவருக்கு எதிராக இத்தகைய பகிரங்க புகாரை போஸ்டர் அடித்து ஒட்டியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
Edited by Siva