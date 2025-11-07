வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025
Written By Bala
வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (18:00 IST)

அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க சொன்னதே பாஜகதான்!.. போட்டு உடைத்த செங்கோட்டையன்!...

அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க சொன்னதே பாஜகதான்!.. போட்டு உடைத்த செங்கோட்டையன்!...
அதிமுகவில் முன்னாள் அமைச்சராகவும், கட்சியின் பல பொறுப்புகளிலும் இருந்தவர் செங்கோட்டையன். எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக தனித்து செயல்பட்டதால் அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் பழனிச்சாமி. எனவே, செங்கோட்டையன் எனவே டெல்லி சென்று அமித்ஷா உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர் சந்தித்து பேசி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இருந்தாலும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் போன்ற எல்லோரையும் ஒன்றிணைத்து அதிமுகவை வலுவாக்கி திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது. ஆனால், பழனிச்சாமிக்கு அதில் விருப்பமில்லை. எனவே அந்த அசைன்மென்ட்டை அவர்கள் செங்கோட்டையனிடம் கொடுத்ததாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் அப்போது செங்கோட்டையன் எதுவும் சொல்லவில்லை.
 
ஒருபக்கம் செங்கோட்டையனை மட்டுமில்லாமல் அவரின் ஆதரவாளர்கள் 12 பேரையும் அதிமுகவிலிருந்து இன்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன் அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க சொன்னது பாஜகதான் என ஓபனாக பேசியிருக்கிறார். ‘
என்னோடு யார் பேசினாலும் உடனே அவர்களை அதிமுகவிலிருந்து நீக்கி விடுகிறார்கள். இப்படியே போனால் அதிமுக அமாவாசை ஆகிவிடும்.
 
எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்லும் நிலையில் அதிமுக இல்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் என்னை அமைச்சராக்கியதாக சொல்லி இருக்கிறார். என்னை போன்றவர்கள் முன்மொழியவில்லை என்றால் அவர் முதல்வராகவே ஆகியிருக்க மாட்டார். ஜெயலலிதாவால் முதல்வராக்கப்பட்டவர் ஓபிஎஸ் மட்டுமே. கொல்லைப்புறமாக முதல்வரானவர்தான் பழனிச்சாமி. அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என என்னிடம் கூறியது பாஜகதான்’ என பேசியிருக்கிறார்.

நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு.. பதிலளிக்கத் தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு.. பதிலளிக்கத் தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்தமிழகத்தில் நிரந்தர டி.ஜி.பி) நியமிக்காதது தொடர்பாக, நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்குப் பதிலளிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா பெண் வழக்கறிஞர் பீகார் தேர்தலில் வாக்களித்தாரா? வைரல் பதிவு..!

மகாராஷ்டிரா பெண் வழக்கறிஞர் பீகார் தேர்தலில் வாக்களித்தாரா? வைரல் பதிவு..!'வாக்குத் திருட்டு' குறித்த ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஊர்மி என்பவர், அழியாத மை வைக்கப்பட்ட தனது விரலுடன் வெளியிட்ட புகைப்படம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாதம் ரூ.4 லட்சம் ஜீவனாம்சம் போதாது.. கிரிக்கெட் வீரர் ஷமியின் மனைவி மனுதாக்கல்..!

மாதம் ரூ.4 லட்சம் ஜீவனாம்சம் போதாது.. கிரிக்கெட் வீரர் ஷமியின் மனைவி மனுதாக்கல்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமிக்கு எதிராக, அவரது மனைவி ஹசின் ஜஹான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், தனக்கும் தனது மகளுக்கும் வழங்கப்படும் மாத ஜீவனாம்ச தொகையை அதிகரிக்கக் கோரியுள்ளார்.

எவ்வளவு கொள்ளையடித்தாலும் வாக்குகளை திருடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடுகிறார்கள்: ராகுல் காந்தி

எவ்வளவு கொள்ளையடித்தாலும் வாக்குகளை திருடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடுகிறார்கள்: ராகுல் காந்திமகாராஷ்டிராவில் தலித்துகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 1800 கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலம், அமைச்சரின் மகனுக்கு சொந்தமான நிறுவனத்திற்கு வெறும் ரூ. 300 கோடிக்கு விற்கப்பட்டதாக கூறப்படும் முறைகேடு குறித்து, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீது கடும் தாக்குதல் தொடுத்துள்ளார்.

260 பேர் உயிரிழந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்துக்கு விமானி தான் காரணமா? சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு..!

260 பேர் உயிரிழந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்துக்கு விமானி தான் காரணமா? சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு..!அகமதாபாத்தில் 260 பேர் உயிரிழந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்து தொடர்பாக, விமானி மீது குற்றம் சொல்ல முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

