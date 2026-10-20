உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க!.. சீக்கிரமே தவெக ஆட்சி வீழும்!.. சீமான் கோபம்!...
தாராபுரம் இடைத்தேர்தலின் போது நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டவர் கார்த்திகா. நாம் தழிழர் கட்சியில் இவர் முக்கிய பொறுப்பிலும் இருக்கிறார். தாராபுரத்தில் பிரச்சாரம் செய்தபோது முதலமைச்சர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தும் பேசியிருந்தார். மேலும், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய சென்றபோது அவர் செல்லும் பாதையில் போராட்டம் நடத்தினார். அது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
அதைத்தொடர்ந்து, இன்று காலை கோவையில் கார்த்திகா மற்றும் அவரின் கணவர் என இருவரையும் தாராபுரம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர், கார்த்திகா மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..
இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘அரசியல் பழிவாங்கும் நோக்கோடு பொய் வழக்குப் புனைந்து கார்த்திகா உள்ளிட்ட நாம் தமிழர் உறவுகளை கைது செய்திருப்பது தவெக அரசின் கீழ்த்தரமான அரசியல்.. அதிகாரம் நிலையானதல்ல.. எந்த ஆட்சியும் நிரந்தரமானதல்ல.. இந்த ஆட்சியும், அதிகாரமும் வீழும் நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை. கைது செய்த அனைவரையும் உடனே விடுவிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் கடும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும்’ என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘அரசியல் பழிவாங்கும் நோக்கோடு பொய் வழக்குப் புனைந்து கார்த்திகா உள்ளிட்ட நாம் தமிழர் உறவுகளை கைது செய்திருப்பது தவெக அரசின் கீழ்த்தரமான அரசியல்.. அதிகாரம் நிலையானதல்ல.. எந்த ஆட்சியும் நிரந்தரமானதல்ல.. இந்த ஆட்சியும், அதிகாரமும் வீழும் நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை. கைது செய்த அனைவரையும் உடனே விடுவிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் கடும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும்’ என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.