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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (16:03 IST)

ஜெயிலர் 2 சூப்பர் ஹிட்!.. வாழ்த்து தெரிவித்த சீமான்!...

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:05 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி, சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்னா, யோகி பாபு, நமோ நாராயணன், எஸ்.ஜே சூர்யா உள்ளிட்ட, பலரும் நடித்து நேற்று வெளியான திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. நேற்று முதல் காட்சி முடிந்ததிலிலிருந்தே இந்த படம் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. ஜெயிலர் 2 படம் ரஜினிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்துவிட்டது என பலரும் பேசி வருகிறார்கள். படத்தின் முதல் பாதி நகைச்சுவையாகவும் இரண்டாம் பாதி ஆக்சன், மாஸாக செல்வதாக ரசிகர்கள் கூறுகிறார்கள்..

ரஜினியின் கடந்த திரைப்படமான கூலி திரைப்படம் கலையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில் ஜெயிலர் 2 ரஜினி ரசிகர்களுக்கு முழு திருப்தியை கொடுத்துள்ளது
.
இந்நிலையில் ஜெயிலர் 2 படக்குழுவுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழ் திரை உலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக திகழும் ஐயா ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரசிகர்களின் பேரன்பையும் பெரும் வரவேற்பையும் பெற்று வெற்றி அடைந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்காக ஐயா ரஜினிகாந்துக்கும், படக்குழுவினருக்கும் வாழ்த்துக்கள்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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