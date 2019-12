ரஜினிக்கு தமிழில் டுவிட் செய்து வாழ்த்திய சச்சின் தெண்டுல்கர்

இந்த நிலையில் கிரிக்கெட் உலகின் கடவுள் என்று ரசிகர்களால் அன்புடன் அழைக்கப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ரஜினிக்கு தமிழில் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அவர் ரஜினி குறித்து கூறிய போது ’திரையில் அவருடைய ஸ்டைலும் திரைக்கு வெளியே அவருடைய மனிதநேயமும் தான் அவரை ஒவ்வொருவர் தர்பாரிலும் தலைவா என வைத்துள்ளது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சச்சினின் இந்த டுவீட்டிற்கு நெட்டிசன்களிடையே அமோக ஆதரவு கிடைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் @rajinikanth Sir.



Your onscreen style and offscreen humility make you the ‘Thalaiva’ in every ‘Darbar’. pic.twitter.com/cIYZLJcjk9