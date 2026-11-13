மதுரை நகை கடை கொள்ளையில் புதிய டிவிட்ஸ்ட்!.. போலீசார் விசாரணை....
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் நடந்த கொள்ளை சம்பவம் தமிழகமெங்கும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நேற்று அதிகாலை 3 மணி அளவில் கடைக்குள் புகுந்த கொள்ளையர் 35 கிலோ எடை நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றதாகவும், அதன் மதிப்பு 50 கோடி எனவும் சொல்லப்பட்டது.
அதன்பின் 40 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் என செய்திகள் வெளியானது. தற்போது 20 கோடி மதிப்பிலான நகை என்கிறார்கள். கொள்ளைக்காரனை பிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு அதே கடையில் அதே நபர் கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்தது தற்போது தெரியவந்தது.
ஒரு வாரம் முன்பு நடைபெற்ற அந்த திருட்டு முயற்சி கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் தெளிவாக பதிவாகியிருந்தும் கூட நிர்வாகம் தரப்பில் உடனடியாக புகார் அளிக்கவில்லை. இது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்..
ஒரு வாரம் முன்பு நடைபெற்ற அந்த திருட்டு முயற்சி கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் தெளிவாக பதிவாகியிருந்தும் கூட நிர்வாகம் தரப்பில் உடனடியாக புகார் அளிக்கவில்லை. இது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்..