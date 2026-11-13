  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. robbery attempt happened one week before
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (11:09 IST)

மதுரை நகை கடை கொள்ளையில் புதிய டிவிட்ஸ்ட்!.. போலீசார் விசாரணை....

madurai tanishq
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (11:10 IST)
google-news
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் நடந்த கொள்ளை சம்பவம் தமிழகமெங்கும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நேற்று அதிகாலை 3 மணி அளவில் கடைக்குள் புகுந்த கொள்ளையர் 35 கிலோ எடை நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றதாகவும்,  அதன் மதிப்பு 50 கோடி எனவும் சொல்லப்பட்டது.

அதன்பின் 40 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் என செய்திகள் வெளியானது. தற்போது 20 கோடி மதிப்பிலான நகை என்கிறார்கள். கொள்ளைக்காரனை பிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு அதே கடையில் அதே நபர் கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்தது தற்போது தெரியவந்தது.

ஒரு வாரம் முன்பு நடைபெற்ற அந்த திருட்டு முயற்சி கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் தெளிவாக பதிவாகியிருந்தும் கூட நிர்வாகம் தரப்பில் உடனடியாக புகார் அளிக்கவில்லை. இது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஒரே ஆண்டில் மூன்று விதமான வாக்காளர் எண்ணிக்கைகள்.. என்ன நடக்கிறது எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில்?

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1 பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், குறைந்த விலையில் சைக்கிள்களை வழங்க 'ஹீரோ சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது.

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தீவிரமடைந்து வருவதைத் தொடர்ந்து, வரும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று நவ. 16-ல் தீவிரப் புயலாக மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் மீண்டும் போலீஸ் நண்பர்கள் குழு!.. முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை

தமிழகத்தில் மீண்டும் போலீஸ் நண்பர்கள் குழு!.. முதல்வர் விஜய் ஆலோசனைதமிழகத்தில் பல வருடங்களாகவே போலீஸ் நண்பர்கள் குழு செயல்பட்டு வந்தது.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் அதிரடி விலை குறைப்பு - ஹீரோ நிறுவனம் முடிவு...

பள்ளி மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் அதிரடி விலை குறைப்பு - ஹீரோ நிறுவனம் முடிவு...கடந்த பல வருடங்களாகவே பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு அரசு இலவச மிதிவண்டிகளை கொடுத்து வருகிறது.

ஈரானை தாக்க தயங்க மாட்டேன்!.. மீண்டும் யூடர்ன் போடும் டொனால்ட் டிரம்ப்....

ஈரானை தாக்க தயங்க மாட்டேன்!.. மீண்டும் யூடர்ன் போடும் டொனால்ட் டிரம்ப்....ஈரான் நாடு அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த நாட்டின் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா போரை தொடங்கியது. பல மாதங்களாக போர் நடைபெற்ற நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அமெரிக்கா எந்த தாக்குதலையும் நடத்தவில்லை.