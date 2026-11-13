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  4. Rajasthan Draft Voter List Sparks Confusion with 1.1 Million Discrepancy; Nationwide Protests Announced Against SIR
Written By SIVA SIVA

ஒரே ஆண்டில் மூன்று விதமான வாக்காளர் எண்ணிக்கைகள்.. என்ன நடக்கிறது எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில்?

voters list
Written By: SIVA
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (10:33 IST)
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ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் புதிய வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில்  மிகப்பெரிய எண்ணிக்கை முரண்பாடுகள் இருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நேற்று வெளியிடப்பட்ட இந்தப் பட்டியலில் சுமார் 5.26 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பட்டியலில் இருந்த 5.15 கோடி வாக்காளர்களை விட 11 லட்சம் அதிகமாகும். ஆனால், அக்டோபர் தொடக்கத்தில் மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட இறுதிப் பட்டியலில் 5.45 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், ஒரே ஆண்டில் மூன்று விதமான வாக்காளர் எண்ணிக்கைகள் வெளியாகியிருப்பது குழப்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 'பீப்பிள் அகைன்ஸ்ட் எஸ்.ஐ.ஆர்'   என்ற அமைப்பு, வரும் நவம்பர் 26 முதல் டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி வரை நாடு தழுவிய போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. அரசியலமைப்பு தினமான நவம்பர் 26-ஆம் தேதி தொடங்கும் இப்போராட்டம், டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் மனு அளிப்பதோடு நிறைவடைய உள்ளது.
 
மறுபுறம், கர்நாடகாவில் நடத்தப்பட்ட சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்தில் சுமார் 84 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் விடுபட்டுள்ளதாகவும், இது வங்கதேச ஊடுருவல்காரர்களின் இருப்பைக் காட்டுவதாகவும் அம்மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆர். அசோகா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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