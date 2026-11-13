பொங்கல் பண்டிகை ரயில் முன்பதிவு.. 15 நிமிடங்களில் எல்லா டிக்கெட்டுக்களும் காலி..
2027-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. ஆண்டுதோறும் தைப்பொங்கல் திருநாளை கொண்டாட வெளியூர்களில் பணிபுரிபவர்களும் படிப்பவர்களும் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்ச் செல்வது வழக்கம். நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கு பெரும்பாலான மக்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான ரயில் போக்குவரத்தையே அதிகம் நம்பியுள்ளனர். இந்திய ரயில்வேயின் விதிமுறைப்படி, பயணத் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் வசதி நடைமுறையில் உள்ளது.
வரும் 2027-ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி போகி பண்டிகையும், ஜனவரி 15-ஆம் தேதி பொங்கல் திருநாளும் கொண்டாடப்படவுள்ளன. கடைசி நேர கூட்ட நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக பலரும் பண்டிகைக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாகவே பயணத்தைத் திட்டமிடுவது வழக்கம். அதன்படி, ஜனவரி 12-ஆம் தேதி பயணம் செய்வதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை தொடங்கியது. ஆனால், முன்பதிவு தொடங்கிய வெறும் 15 நிமிடங்களிலேயே சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் முக்கிய ரயில்களின் டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்து காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு சென்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 13-ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்பும் பயணிகள் நாளை நவம்பர் 14-ஆம் தேதி சனிக்கிழமையன்றும், போகி பண்டிகையான ஜனவரி 14-ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புவோர் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றும் காலை 8 மணி முதல் தங்களது ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.