புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:57 IST)

பொய் சொல்லி மாம்பழம் சின்னத்தை பெற்றுவிட்டார் அன்புமணி: ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

பொய் சொல்லி மாம்பழம் சின்னத்தை பெற்றுவிட்டார் அன்புமணி: ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக கூறி மாம்பழம் சின்னம் பெற்றுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
ராமதாஸ் அளித்த பேட்டியில், “பொய் பேசுவதில் வல்லவரான அன்புமணியின் வேஷம் கலைந்துவிட்டது. பொய்யான தகவல்களை கூறி ஏமாற்றியவர்கள் நிச்சயம் வருத்தப்படுவார்கள். அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நான் 46 வருடங்களாக ஓய்வின்றி உழைத்து வருகிறேன். ஆனால், இப்போது பா.ம.க. என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு கும்பல் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த கும்பலின் உண்மையான முகம் விரைவில் வெளிப்படும்.
 
தேர்தல் ஆணையத்திடம் அன்புமணி தரப்பினரால் போலி ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, மாம்பழம் சின்னம் பெறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் போலி ஆசாமிகள்” என்று கூறினார்.
 
பீகாரில் பா.ம.க. போட்டியிடப் போவதாகவும், அங்கு மாம்பழம் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது, அது உண்மையா?” என்று நிருபர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ராமதாஸ், “தென் கொரியா, ஜப்பான், மொரீஷியஸ் ஆகிய நாடுகளிலும் கூட அவர்கள் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிட போகிறார்கள்” என்று நக்கலாக பதிலளித்தார்.

Edited by Siva

ஸ்லீவ்லெஸ் ஆடையை விமர்சனம் செய்த கடைக்காரர்.. சட்டக்கல்லூரி மாணவி கொடுத்த பதிலடி..!

ஸ்லீவ்லெஸ் ஆடையை விமர்சனம் செய்த கடைக்காரர்.. சட்டக்கல்லூரி மாணவி கொடுத்த பதிலடி..!கோயம்புத்தூரில் உள்ள பூ மார்க்கெட்டில், தான் அணிந்திருந்த ஸ்லீவ்லெஸ் ஆடை குறித்து கடைக்காரர் ஒருவர் அவதூறாக பேசியதை கண்டித்து சட்டக் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் துணிச்சலாக பதிலடி கொடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பகலில் டீக்கடை பிசினஸ்.. இரவில் முகமூடி கொள்ளையர்கள்.. 3 பேர் கைது..!

பகலில் டீக்கடை பிசினஸ்.. இரவில் முகமூடி கொள்ளையர்கள்.. 3 பேர் கைது..!தெலங்கானா மாநிலம் மிரியாலகுடா காவல் துறையினர், ஆந்திர பிரதேசத்தின் ஜக்கையாபேட் பகுதியில் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் ரூ.80 லட்சம் ரொக்க பணம் மற்றும் ஆயுதங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்திய சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும்: எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

இந்திய சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும்: எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு..!சில எக்ஸ் கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகளை நீக்குமாறு மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து அந்நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுக்களை கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது.

ரூ.18 லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்து வைத்துள்ள அமேசான்.. ஜெஃப் பெசோஸ் தந்தை எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

ரூ.18 லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்து வைத்துள்ள அமேசான்.. ஜெஃப் பெசோஸ் தந்தை எடுத்த அதிரடி முடிவு..!அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸின் குடும்ப சொத்தை நிர்வகிக்கும் பணியில், அவரது தந்தை மைக் பெசோஸ் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். குடும்பத்தின் முதலீடுகள், அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் 'அரோரா போரியாலிஸ்' என்ற குடும்ப அலுவலகத்திற்கு, ஒரு தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை நியமிக்க அவர் முடிவு செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com