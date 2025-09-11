வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (13:03 IST)

பாமக விதிகளின்படி அன்புமணியை ராமதாஸ் நீக்க முடியாது: வழக்கறிஞர் பாலு

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸை கட்சியில் இருந்து நீக்கியதாக அறிவித்த நிலையில், பாமக செய்தி தொடர்பாளர் மற்றும் வழக்கறிஞரான கே. பாலு, ராமதாஸின் இந்த அறிவிப்பு செல்லாது என தெரிவித்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாமக விதிகளின்படி, டாக்டர் ராமதாஸின் நீக்க அறிவிப்பு செல்லாது என்று பாலு கூறினார். தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆவணங்களில், பாமகவின் தலைவர் என்ற பெயரில் அன்புமணி ராமதாஸ் பெயரே உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
ராமதாஸ் கட்சியின் நிறுவனராக தொடர்ந்து இருக்கலாம். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால், அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை அன்புமணியின் தலைவர் பதவி நீடிக்கிறது. எனவே, அவரை யாராலும் நீக்க முடியாது என்றும் பாலு திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
 
மேலும் அன்புமணி ராமதாஸ், எதிர்க்கட்சி என்ற பணியை மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்து வருவதாக பாலு பாராட்டினார். இந்த கருத்து, கட்சிக்குள் நிலவும் பிளவுகளை மேலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
 
மொத்தத்தில், பாலுவின் கருத்துகள், ராமதாஸ் தனது மகன் மீது எடுத்த நடவடிக்கை, கட்சி விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை தெளிவாக கூறுகிறது.
 
Edited by Mahendran

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

