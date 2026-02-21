மனைவியை ஒருமுறை அறைந்தால் அது தப்பில்லை!.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு...
கணவன் மனைவி இடையே சண்டை வருவது, மனைவியை கணவன் தாக்குவது, கணவனை மனைவி தாக்குவது என்பது கடந்த பல வருடங்களாக செய்திகளாக அதிக அளவில் பார்க்க முடிகிறது. 30 வருடங்களுக்கு முன்பு கணவன் மனைவியை தாக்கினால் அது சாதாரணமாக பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் கடந்த 20 வருடங்களாக பெண்களுக்கு ஆதரவாக பல சட்டங்கள் வந்துவிட்டது.. எனவே சில பெண்கள் கணவருக்கு எதிராக காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கிறார்கள்.
என்னை கொலைவெறியில் தாக்கினார், வரதட்சனை கேட்டு கொடுமைப்படுத்தினார் என்றெல்லாம் கணவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து சிறையில் தள்ளிவிடுவார்கள். சில பெண்கள் இந்த சட்டங்களை தவறாக பயன்படுத்தி கூட தங்களின் கணவர்களை பழி வாங்குகிறார்கள்..
இந்நிலையில், 2023ம் வருடம் குஜராத்தில் தன்னிடம் சொல்லாமல் தாய் வீட்டுக்கு சென்ற மனைவியை ஒரு கணவர் கன்னத்தில் அறைந்திருக்கிறார். உடனே தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாக அவரின் மனைவி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்ய, இதன் தொடர்ச்சியாக நீதிமன்றத்தில் அந்த கணவருக்கு ஒரு வருடம் சிறைத் தண்டனையும் கொடுக்கப்பட்டது..
ஆனால், இதை எதிர்த்து அப்பெண்ணின் கணவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய உயர்நீதிமன்றம் மனைவியை ஒருமுறை அறைந்த சம்பவத்தை வைத்து அவரை கொடுமைப்படுத்துவதாக கருத்தில் கொள்ள முடியாது என சொல்லி கணவரை விடுதலை செய்திருக்கிறது..