சனி, 21 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (15:50 IST)

மனைவியை ஒருமுறை அறைந்தால் அது தப்பில்லை!.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு...

slap
கணவன் மனைவி இடையே சண்டை வருவது, மனைவியை கணவன் தாக்குவது, கணவனை மனைவி தாக்குவது என்பது கடந்த பல வருடங்களாக செய்திகளாக அதிக அளவில் பார்க்க முடிகிறது. 30 வருடங்களுக்கு முன்பு கணவன் மனைவியை தாக்கினால் அது சாதாரணமாக பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் கடந்த 20 வருடங்களாக பெண்களுக்கு ஆதரவாக பல சட்டங்கள் வந்துவிட்டது.. எனவே சில பெண்கள் கணவருக்கு எதிராக  காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கிறார்கள்.
என்னை கொலைவெறியில் தாக்கினார், வரதட்சனை கேட்டு கொடுமைப்படுத்தினார் என்றெல்லாம் கணவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து சிறையில் தள்ளிவிடுவார்கள். சில பெண்கள் இந்த சட்டங்களை தவறாக பயன்படுத்தி கூட தங்களின் கணவர்களை பழி வாங்குகிறார்கள்..

இந்நிலையில், 2023ம் வருடம் குஜராத்தில் தன்னிடம் சொல்லாமல் தாய் வீட்டுக்கு சென்ற மனைவியை ஒரு கணவர் கன்னத்தில் அறைந்திருக்கிறார். உடனே தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாக அவரின் மனைவி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்ய, இதன் தொடர்ச்சியாக நீதிமன்றத்தில் அந்த கணவருக்கு ஒரு வருடம் சிறைத் தண்டனையும் கொடுக்கப்பட்டது..

ஆனால், இதை எதிர்த்து அப்பெண்ணின் கணவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய உயர்நீதிமன்றம் மனைவியை ஒருமுறை அறைந்த சம்பவத்தை வைத்து அவரை கொடுமைப்படுத்துவதாக கருத்தில் கொள்ள முடியாது என சொல்லி கணவரை விடுதலை செய்திருக்கிறது..

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழை!.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு...

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழை!.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு...தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்பான அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

திமுகவில் மகனுக்கு சீட்!.. ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. கோபத்தில் ஈபிஎஸ்...

திமுகவில் மகனுக்கு சீட்!.. ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. கோபத்தில் ஈபிஎஸ்...அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். கடந்த 2022 ஆம் வருடம் பழனிச்சாமியால் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது தேமுதிக.. தேமுதிக கட்சி துவங்கியது முதல் இப்போதுதான் முதல் முறை திமுகவுடன் அந்த கட்சி கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

நீதிமன்ற தீர்ப்பின் எதிரொலி!.. இந்தியாவுக்கு போட்ட வரியை குறைச்ச டிரம்ப்!...

நீதிமன்ற தீர்ப்பின் எதிரொலி!.. இந்தியாவுக்கு போட்ட வரியை குறைச்ச டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிகளவில் வரிகளை விதித்து வருகிறார்.

விஜய் வருவார்.. நீங்களும் வாங்க.. தில் இருக்கா?!... முதல்வருக்கு சவால் விட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா..

விஜய் வருவார்.. நீங்களும் வாங்க.. தில் இருக்கா?!... முதல்வருக்கு சவால் விட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற ஏப்ரலில் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.. எனவே குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்கிவிட வேண்டும் என அந்த கட்சியை முடிவு செய்திருக்கிறது..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com